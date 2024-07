Le missile qui a frappé l'hôpital de Kiev recèlerait des composants suisses

La Russie a tiré, lundi, un missile de croisière sur un hôpital pour enfants à Kiev. De nombreux composants occidentaux sont probablement intégrés dans le système d'armement, malgré les sanctions contre la Russie.

Un missile russe a frappé un centre pédiatrique à Kiev ce lundi. Image: getty

Le missile de croisière russe qui a touché un hôpital pour enfants de Kiev est apparemment basé sur de nombreux composants occidentaux. Selon des experts et des fonctionnaires ukrainiens, plusieurs pièces du missile de croisière Kh-101 proviendraient des Etats-Unis, rapporte le Financial Times.

Les spécialistes ukrainiens ont ainsi examiné un Kh-101 tiré en janvier. Selon les premières analyses, c'est ce type d'arme qui a également touché l'hôpital. Seize pièces de fabrication occidentale y ont été découvertes. Deux d'entre elles proviennent de l'entreprise suisse STMicroelectronics, les autres de fabricants de puces américains comme Texas Instruments, Analog Devices et Intel.

Les pièces utilisées étaient, toutefois, principalement destinées à un usage civil et certaines d'entre elles étaient déjà très anciennes.

Plus de 50 pièces produites à l'étranger

Selon des documents russes obtenus par le Financial Times, la Russie a acheté les pièces sur le marché libre en 2023 et les a importées via la Chine. Le pays a ainsi contourné les sanctions actuelles. Les documents indiquent donc qu'elles ont été fabriquées par des entreprises occidentales – les listes officielles d'importation mentionnent en revanche la Chine, la Malaisie, les Philippines, Taïwan ou la Thaïlande comme pays d'origine.

Comme seule une partie du missile a pu être examinée, le nombre de composants occidentaux devrait être encore plus élevé. Selon une analyse du bureau du président ukrainien, également obtenue par le Financial Times, un Kh-101 complet peut être composé de plus de 50 pièces différentes produites à l'étranger.

Au moins 41 personnes ont été tuées, lundi, lors de l'attaque contre des infrastructures ukrainiennes. La Russie nie toutefois avoir également attaqué l'hôpital pour enfants. La propagande russe a affirmé que c'est l'Ukraine avait frappé le bâtiment avec un missile de défense antiaérien de fabrication occidentale.



Entre-temps, plusieurs experts ont clairement identifié le projectile comme étant un missile russe Kh-101.