L'Ukraine pleure son ministre de l'Intérieur: le point sur la nuit

Les larmes de la première dame d'Ukraine, Olena Zelenska, au Forum économique mondial de Davos. Image: sda

Ce crash, survenu quatre jours après une frappe de missile russe qui a fait 45 morts à Dnipro, dans l'est de l'Ukraine, a suscité une vive émotion.

Le ministre ukrainien de l'Intérieur Denys Monastyrsky a été tué mercredi près de Kiev dans le crash de son hélicoptère qui a fait au moins 14 morts dont un enfant d'une école maternelle. Le ministre se rendait sur la ligne de front en pleine guerre avec la Russie.

L'appareil, un Super Puma EC-225 selon le Service d'Etat pour les situations d'urgence (SES) auquel il appartenait, s'est écrasé mercredi matin à Brovary, près de Kiev.

«Le bâtiment de l'école maternelle a été touché, et le feu a par la suite gagné les fenêtres d'un immeuble de quatorze étages et trois voitures»

Selon un dernier bilan du SES, il y a 14 morts dont un enfant, et 25 blessés hospitalisés dont onze enfants. Il y avait neuf personnes à bord de l'appareil dont le ministre et son adjoint.

Sur place, des journalistes de l'AFP ont vu des débris près d'immeubles d'habitation, une portière, deux voitures écrasées. Et des corps emballés et emmenés sur une civière, un à un, jusqu'à un fourgon.

Vive émotion

«Notre peine est indicible», a déclaré le président Volodymyr Zelensky, évoquant tant le fait que le crash avait touché une école maternelle que la mort du ministre de l'Intérieur, de son adjoint Ievgueni Ienine et du secrétaire d'Etat à l'Intérieur Youriï Loubkovytch.

Les Services de sécurité ukrainiens ont indiqué envisager toutes les pistes, y compris une «action délibérée de destruction».

«Le but de ce vol (était d'aller) vers l'un des points chauds de notre pays où se déroulent les combats» Kyrylo Timochenko, adjoint au chef de cabinet du président

Les responsables ukrainiens, comme le Premier ministre Denys Chmygal sur Telegram, ont qualifié de «grande perte» la mort de Denys Monastyrsky, 42 ans, un ancien avocat qui avait rallié le parti de Volodymyr Zelensky.

Denys Monastyrsky en été 2022. Image: sda

Ganna Malyar, la vice-ministre de la Défense, a décrit un homme représentatif de la nouvelle génération de responsables amenés au pouvoir avec lui par le président Zelensky.

Condoléances des Occidentaux

A Washington, le président Joe Biden et son épouse Jill «pleurent avec tous ceux qui sont endeuillés par cette tragédie déchirante», a fait savoir la Maison Blanche. Le couple présidentiel a salué la mémoire du ministre Denys Monastyrsky, «un homme de réformes et un patriote», et dit être «en pensée auprès des dizaines de civils tués ou blessés».

Le président du Conseil européen, Charles Michel, a déploré sur Twitter le décès d'«un grand ami de l'UE». Alain Berset a lui présenté ses condoléances au gouvernement et au peuple ukrainiens. Le président de la Confédération s'est dit «profondément attristé» par cet «événement tragique».

«Je suis profondément attristé d'apprendre l'événement tragique survenu aujourd'hui à Brovary, qui a entraîné la mort du ministre Monastyrsky, de son équipe et des victimes sur le terrain. Mes sincères condoléances au gouvernement de l'Ukraine et à sa population. Nos pensées vont aux victimes et à leurs familles.» Alain Berset.

Le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz, les Services du Premier ministre britannique notamment ont présenté leurs condoléances.

La Russie, qui n'a fait aucun commentaire, continuait dans le même temps à exercer sa pression, tant sur le front de l'est du pays où son armée tente de reprendre l'avantage, que par des déclarations du Kremlin.

Poutine n'a «aucun doute»

Le président Vladimir Poutine a ainsi assuré mercredi n'avoir «aucun doute» sur une victoire russe qui est «garantie», près d'un an après le début de l'opération.

Il a maintenu que la Russie affrontait un «régime néonazi» en Ukraine et a affirmé qu'elle allait continuer d'«aider» la population de l'Est séparatiste ukrainien.

Son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a été plus loin, comparant les actions des pays occidentaux contre son pays à la «solution finale» du régime nazi pour exterminer les Juifs.

