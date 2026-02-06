faible pluie
Guerre contre l'Ukraine

Vladimir Alekseïev du GRU a été blessé par balles à Moscou

Le numéro 2 du renseignement militaire russe blessé par balle à Moscou

Le numéro deux du GRU visé par des tirs en pleine capitale russe Vladimir Alekseïev.
Image: ministère de la défense russe
Vladimir Alekseïev, général du renseignement militaire russe a été blessé à Moscou.
06.02.2026, 09:4006.02.2026, 09:40

Un haut responsable militaire russe a été blessé par des tirs vendredi matin dans un immeuble résidentiel dans le nord-ouest de Moscou et hospitalisé, a annoncé le Comité d'enquête russe.

«Une personne non identifiée a tiré plusieurs coups de feu» sur le général Vladimir Alekseïev, haut responsable du service de renseignement militaire russe, avant de prendre la fuite, a indiqué le Comité dans un communiqué.

«La victime a été hospitalisée», a-t-il précisé, en annonçant l'ouverture d'une enquête pour «tentative d'assassinat» et «trafic d'armes». Aucune piste n'a été évoquée dans l'immédiat.

Qui est-il?

Selon sa biographie officielle, le général Vladimir Alekseïev, 64 ans, s'est notamment distingué lors des opérations de renseignement en Syrie où la Russie est intervenue militairement en 2015 contre les jihadistes et en soutien au régime de Bachar al-Assad.

Vladimir Alekseïev est le premier adjoint du général Igor Kostioukov, qui dirige le renseignement militaire russe (GRU). Ce dernier a été à la tête de la délégation russe lors des récents pourparlers entre Moscou et Kiev en présence des Américains à Abou Dhabi sur le règlement du conflit ukrainien.

Pourquoi la Suisse refuse d'expulser les 80 espions russes identifiés

Depuis le début de l'assaut russe contre l'Ukraine en février 2022, plusieurs généraux russes, des responsables locaux et des personnalités publiques soutenant le conflit ont été tués dans des explosions sur le territoire russe ou en Ukraine occupée. Ces assassinats ont parfois été revendiqués par Kiev. (jah/afp)

