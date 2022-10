La guerre bascule dans l'hiver: voici ce qui attend l'Ukraine

image: Alexei Alexandrov/ AP

Au terme de plusieurs semaines de reportage sur le front dans le sud de l'Ukraine, le reporter Kurt Pelda livre son analyse personnelle des préparatifs hivernaux de l'armée ukrainienne et des conséquences de la mobilisation russe.

Kurt Pelda / ch media

Quelle impression donnent les unités ukrainiennes en ce moment?

Les troupes sont bien organisées et les commandants au niveau inférieur ont suffisamment d'autonomie pour prendre leurs propres décisions. C'est pourquoi les Ukrainiens sont plus flexibles que l'armée russe, plus verticale, au sein de laquelle il faut attendre que les ordres d'en haut. Malgré tout, les soldats ukrainiens ont été dépassés depuis longtemps par la réalité. La plupart restent très motivés, notamment en raison des récentes victoires à l'est et au sud. Ils se battent pour leur patrie.

Quelles différences par rapport au début de la guerre?

Les Ukrainiens ont acquis beaucoup plus d'expérience de la guerre qu'auparavant. Bien sûr, une partie de l'armée combattait déjà les Russes depuis 2014, mais il s'agissait alors principalement d'une guerre de position. Les Ukrainiens ont appris à mener une guerre de mouvement, et pour cela, ils utilisent de plus en plus d'outils numériques. De plus, ils ont reçu une aide occidentale massive, notamment en matière d'artillerie et de munitions. Les Russes, de leur côté, semblent être à court d'obus.

Où se situent les lacunes de l'armée ukrainienne?

Elles sont en partie les mêmes qu'au début de la guerre: tous les chars de combat et la plupart des véhicules de combat d'infanterie datent encore de l'époque soviétique. La défense ukrainienne manque à ce niveau d'un équipement moderne doté de la technologie occidentale.

Comment l'armée ukrainienne se prépare-t-elle à passer l'hiver?

D'après ce que j'ai pu observer, ils construisent fébrilement des positions adaptées à l'hiver, c'est-à-dire des bunkers avec des poêles et des aérations. La livraison par l'Allemagne d'un grand nombre d'uniformes d'hiver devrait également aider. La société civile ukrainienne contribue également à fournir des chaussures et des sacs de couchage aux soldats pour l'hiver. Pour de nombreux hommes qui ont été enrôlés il y a quelques mois seulement, il s'agit de la première guerre d'hiver.

Que devrait faire l'ennemi russe dans les prochains mois?

Surtout des frappes contre des civils et des infrastructures civiles telles que des centrales électriques et des installations d'approvisionnement en eau. Peu d'Ukrainiens pensent que la Russie sera en mesure de lancer une contre-offensive sur un large front dans les semaines à venir. Les conditions d'approvisionnement et le faible niveau d'organisation des troupes russes ne le permettent guère. Mais au final, personne ne sait ce que l'avenir nous réserve.

Qu'en est-il du moral des Russes à l'heure actuelle?

Je ne peux que spéculer à ce sujet, car je n'ai pas pu me rendre du côté russe du front. D'après ce que l'on entend, les Russes sont plutôt démoralisés après toutes les défaites de cette guerre.

Que faut-il attendre du changement de commandement russe?

C'est le combientième changement, déjà? Un membre de l'infanterie, qui était jusqu'à présent le chef de la peu convaincante armée de l'air russe, a désormais pris la tête de l'ensemble du corps expéditionnaire russe en Ukraine.

Il a la réputation d'être brutal, mais les Russes l'étaient déjà auparavant. Je m'attends donc à peu de nouveauté. Les manquements des dernières décennies en matière d'équipement, d'entraînement, de logistique et de commandement des troupes russes ne peuvent pas être réparés en peu de temps et pendant une opération militaire qui a échoué.

Quel est l'impact de l'afflux de soldats russes nouvellement enrôlés?

Des soldats fraîchement mobilisés ont déjà été jetés sur le front. Certains d'entre eux ont déjà été capturés par les Ukrainiens. Ces pauvres hommes sont de la chair à canon, et ceux qui ne l'ont pas encore compris vont l'apprendre à leurs dépens dans les semaines et les mois à venir. Moscou a déjà brûlé des unités d'élite entières en Ukraine, que veut-on faire avec des débutants?

Quelle est l'importance de l'offensive de missiles russes aux yeux des Ukrainiens?

Les attaques contre les infrastructures compliquent la vie de tous les Ukrainiens, soldats et civils. Par exemple, à Mikolaev, une grande ville du sud, il n'y a plus d'eau courante depuis longtemps. Il en va de même pour les attaques contre l'approvisionnement en électricité. Le récent carnage provoqué par les missiles russes dans les villes ukrainiennes est toutefois contre-productif: au lieu d'intimider les Ukrainiens, il attise la volonté de combattre et de survivre de la population et des soldats.

Vidéo: watson

Dans le même temps, il semble que l'Occident réagisse en augmentant plutôt qu'en diminuant son aide en matière d'armement. L'escalade de Moscou atteint donc exactement le contraire de ce qu'elle visait. Et les attaques contre les villes n'ont aucune influence sur les champs de bataille. La force de ces attaques ne peut en aucun cas être comparée aux bombardements alliés sur les villes allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale.

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)