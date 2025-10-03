larges éclaircies
Le Hamas prêt à libérer les otages dans le cadre du plan Trump

Le Hamas se dit prêt, vendredi soir, à libérer les otages dans le cadre de la proposition de cessez-le-feu de Trump.
03.10.2025, 22:1203.10.2025, 22:30

Le mouvement islamiste palestinien Hamas a affirmé vendredi être disposé à libérer «tous les otages» retenus dans la bande de Gaza, dans le cadre du plan de paix du président américain Donald Trump visant à mettre fin à deux ans de guerre dans le territoire palestinien.

«Le mouvement annonce son accord pour la libération de tous les prisonniers de l'occupation - les vivants et les dépouilles - selon la formule d'échange incluse dans la proposition du président Trump», a indiqué le Hamas dans un communiqué, en référence aux prisonniers palestiniens devant être libérés en échange des otages retenus à Gaza.

Il a ajouté être prêt à des négociations immédiates pour discuter des «détails» de la libération des otages. (sda/ats/afp)

