Le Hamas prêt à libérer les otages dans le cadre du plan Trump
Le Hamas se dit prêt, vendredi soir, à libérer les otages dans le cadre de la proposition de cessez-le-feu de Trump.
Le mouvement islamiste palestinien Hamas a affirmé vendredi être disposé à libérer «tous les otages» retenus dans la bande de Gaza, dans le cadre du plan de paix du président américain Donald Trump visant à mettre fin à deux ans de guerre dans le territoire palestinien.
«Le mouvement annonce son accord pour la libération de tous les prisonniers de l'occupation - les vivants et les dépouilles - selon la formule d'échange incluse dans la proposition du président Trump», a indiqué le Hamas dans un communiqué, en référence aux prisonniers palestiniens devant être libérés en échange des otages retenus à Gaza.
Il a ajouté être prêt à des négociations immédiates pour discuter des «détails» de la libération des otages. (sda/ats/afp)
