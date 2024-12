Poutine et ses sbires ne tiennent pas compte des festivités de Noël ukrainiennes, bien au contraire. Image: keystone

«Mon fils de 8 ans veut devenir soldat»: elle raconte Noël en Ukraine

Oksana Brovko a fui Kiev à cause de la guerre et s'est installée dans l'ouest du pays. Elle ne veut en aucun cas quitter l'Ukraine. Dans un entretien, elle raconte le dilemme personnel de nombreux journalistes et comment sept missiles se sont écrasés non loin d'elle.

Natasha Hähni / ch media

Plus de «International»

C'est la période de Noël et pour beaucoup de gens, cela signifie acheter des cadeaux et faire la fête en famille. Comment se présente cette période pour vous?

Oksana Brovko: De nombreuses traditions sont restées les mêmes, même pendant la guerre. Nous continuons à manger et à chanter en famille à Noël, ce qui est agréable. Mais nous nous souvenons aussi de ceux que nous avons perdus durant la guerre. En outre, il arrive que l'on doive interrompre le shopping de Noël parce qu'une alarme de missiles se déclenche.



«La question de la sécurité continue de dominer le quotidien»

Vous avez quitté Kiev au début de la guerre pour vous installer dans l'ouest de l'Ukraine, à Lviv. A quel point ressentez-vous la guerre ici?

La situation est toujours très dangereuse. Les Russes attaquent des infrastructures importantes dans tout le pays. Chez une de mes amies, pas très loin d'ici, une centrale électrique vient d'être touchée. Elle n'a plus d'électricité depuis deux semaines. Près de chez moi, il y a des installations de stockage de gaz. Elles sont attaquées de temps en temps.

«L'autre jour, j'étais à la gare et j'ai vu sept missiles s'abattre à seulement deux kilomètres de moi»

J'étais comme figé. De toute façon, je n'avais pas le temps de courir vers un bunker. Bien sûr, la situation est nettement plus difficile plus près du front, mais il n'y a malheureusement pas d'endroit véritablement sûr en Ukraine actuellement.



Oksana Brovko donne des formations aux rédactions locales en Ukraine. Image: AZ/zvg

Comment réagissez-vous à une alerte au missile?

Quand mes plus jeunes enfants (6, 8 et 9 ans) sont à la maison, je dois les habiller. Rien que cela prend du temps - surtout en hiver. S'ils sont à l'école, mon mari ou moi devons aller les chercher. Avec les sacs d'urgence - qui contiennent nos documents, nos médicaments, nos chargeurs, nos clés, de l'eau et des snacks - nous nous rendons ensuite au bunker. Celui-ci se trouve chez nous, dans le parking souterrain. Nous y restons jusqu'à ce que l'alerte soit levée.

«Pendant l'alerte au missile, il ne faut en outre pas utiliser l'ascenseur du bâtiment. Nous devons donc descendre huit étages à pied. C'est pénible»

Et les alarmes retentissent souvent. Certaines fois, nous sommes tout simplement trop fatigués. C'est terrible, mais j'ai parfois l'impression de ne pas avoir assez d'énergie. Pour les familles avec de nombreux enfants ou des enfants en bas âge, l'effort est à chaque fois énorme.



Vos enfants se sont-ils déjà habitués à la guerre?

Ils ne comprennent toujours pas pourquoi des gens tuent d'autres gens. Mon plus jeune fils me demande presque tous les soirs pourquoi cela arrive. Je n'ai toujours pas de réponse. Je ne le comprends pas moi-même. Nous sommes si nombreux à avoir de la famille en Russie. Mes enfants sont devenus très patriotiques. Ils ont une vie complètement différente de celle que j'avais à leur âge. Cela me rend triste qu'ils ne puissent pas profiter de leur enfance comme moi. Quand il sera grand, mon fils de six ans voudra reconstruire des maisons qui ont été détruites. Comme celle de sa grand-mère. Mon fils de 8 ans veut devenir soldat.



«J'aimerais qu'ils rêvent de voitures ou de football»

Hier, mon fils de six ans m'a dit qu'il voulait rentrer chez lui, près de la forêt. Là où nous vivions avant la guerre. C'est douloureux à entendre, car je ne peux pas exaucer ce souhait.

Dans votre rôle de chef des journalistes régionaux indépendants, vous travaillez avec des journalistes de toute l'Ukraine. Certains d'entre eux sont proches ou sur le front. Qu'entendez-vous de leur part?

Plus de 90 journalistes ukrainiens ont déjà été tués pendant la guerre. D'autres ont été enlevés par des Russes. De nombreuses rédactions locales ont dû fermer leurs portes pour des raisons de sécurité. Dans la plupart des cas, elles poursuivent toutefois leur travail depuis d'autres endroits. Mais partout, l'un des plus grands changements est que la plupart des hommes ont disparu des rédactions. Ils sont partis au front. Bien sûr, ils prennent des risques importants, mais leur absence a également des répercussions sur ceux qui travaillent encore.



«Beaucoup font des burn-out, ils travaillent presque 24 heures sur 24»

En cas d'attaque à la roquette, chaque journaliste est confronté au même dilemme: est-ce que je couvre l'événement ou est-ce que je vais voir ma famille? Comment décider? Il y a deux jours, plusieurs impacts ont eu lieu dans ma ville natale de Zaporijjia. Environ deux douzaines de personnes ont perdu la vie. Bien sûr, il fallait que quelqu'un en parle.

«Les journalistes ne savent cependant jamais quand et où le prochain missile allait atterrir»

J'ai la chance que mon mari ne soit pas au front et travaille à la maison. Dans la plupart des cas, je peux donc travailler et il va chercher les enfants à l'école. Mon fils aîné (22 ans) donne également un coup de main.

En quoi le travail des journalistes a-t-il changé pendant la guerre?

Autrefois, la question la plus importante que devait se poser un journaliste était toujours la suivante: l'information est-elle importante pour la population locale? Aujourd'hui, cette question est suivie de deux autres: l'information peut-elle être dangereuse pour la population? Et quelle influence la nouvelle pourrait-elle avoir sur l'armée ukrainienne? C'est ainsi que nous faisons le tri dans certaines histoires.



Pouvez-vous donner un exemple?

Si une roquette touche un bâtiment d'habitation situé à proximité d'un bâtiment militaire, cela signifie que le missile a probablement manqué sa cible. Si nous en parlons tout de suite, les Russes pourraient voir notre article - et lancer un deuxième missile, qui toucherait alors le «bon» bâtiment.



C'est justement à proximité du front et dans les régions occupées que la propagande joue un rôle important. Comment la gérez-vous?

Le sujet favori de la machine de propagande russe est actuellement la mobilisation de l'armée ukrainienne. Il existe de nombreux canaux Telegram avec des informations fausses ou exagérées sur le sujet. Des gens seraient tués quelques jours seulement après avoir été appelés dans l'armée, selon l'une des histoires. Leur seul objectif est d'insécuriser la population ukrainienne.

«Tout ce que nous pouvons faire, c'est rapporter la vérité et espérer qu'elle atteigne les gens»

Ce travail demande beaucoup d'efforts. Une recherche récente a révélé que plus de 2000 comptes Tiktok russes diffusaient de la désinformation sur le sujet.



Comment le rôle des médias en Ukraine a-t-il évolué avec la guerre?

Au début de la guerre, toute notre couverture médiatique tournait autour de la guerre. Cela a changé depuis. Les gens veulent revenir à la «vraie vie». C'est pourquoi, outre les reportages sur le front, beaucoup parlent à nouveau de culture et d'affaires sociales.



«Rendre aux gens un peu de normalité est devenu l'une de nos principales missions»

Des thèmes qui n'étaient pas ou beaucoup moins importants auparavant sont également apparus. Depuis la guerre, de nombreuses personnes vivent avec des handicaps physiques et psychiques. Les reportages sur les infrastructures adaptées aux personnes handicapées et sur des thèmes comme la gestion des traumatismes sont devenus beaucoup plus fréquents.

«Presque toutes les rédactions ont désormais un journaliste spécialisé dans les enterrements»

La couverture des personnes mortes pour notre pays est très importante pour la population locale. Mais c'est aussi l'un des postes les plus exigeants. Finalement, les histoires de corruption constituent un grand défi. Surtout que depuis la guerre, nous dépendons presque entièrement des dons et des subventions.

Qu'attendez-vous de l'année à venir?

Les Russes nous ont pris beaucoup de terres cette année. Sans l'aide d'autres pays, nous ne pourrons pas les récupérer. Nous espérons bien sûr le soutien des Etats-Unis et de l'Europe. Cette année, comme toutes les autres depuis le début de la guerre, j'ai rencontré de nouveaux amis formidables venant du monde entier. Les gens qui nous soutiennent depuis d'autres pays nous demandent comment nous allons. J'ai l'impression que nous faisons partie d'une plus grande famille. J'aimerais continuer à cultiver ces amitiés.



(Traduit et adapté par Chiara Lecca)