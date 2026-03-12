Attaquée, Maddy l'assure: elle et son compagnon Benjamin Samat sont tout simplement partis en vacances, et leur chienne serait sous bonne garde. images: instagram

«Barjots!» Elle se fait dézinguer pour avoir laissé son chien à Dubaï

La star de télé-réalité française Maddy Burciaga et son compagnon Benjamin Samat ont été fustigés par les internautes après avoir annoncé avoir quitté Dubaï sans leur chienne Maya. L'influenceuse s'est justifiée.

Plus de «Société»

Depuis l'escalade des tensions au Moyen-Orient et le début de la réponse iranienne, un phénomène ne fait que s'accroître: des expatriés installés à Dubaï prennent l'avion pour fuir le territoire, tandis que des animaux de compagnie sont laissés derrière.

Comme le rapportent de nombreux médias comme le Daily Mail, des associations de défense des animaux sont «noyés d'appels de propriétaires de chiens désirant abandonner leurs animaux». Des associations telles que K9 Friends Dubai s'alarment de la hausse des signalements concernant des chiots abandonnés.

Certains compagnons à quatre pattes sont parfois carrément laissés devant la porte des refuges. Pire, comme le rapporte Paris Match, certains animaux sont tout simplement délaissés dans la rue ou dans le désert. Certains chiens auraient même été retrouvés attachés à des lampadaires, abandonnés à leur propre sort. Des bénévoles assurent également que les demandes d'euthanasie se multiplient.

Face à cette situation, de nombreux internautes ont fait part de leur indignation sur les réseaux, à l'instar de la star de télé-réalité Mélanie Dédigama, qui n'a pas mâché ses mots sur Instagram:

«Y'a ceux qui sont rentrés dans leur pays et qui ont effectivement abandonné leurs animaux à la frontière ou qui ont demandé au vétérinaire de les euthanasier parce qu'ils n'avaient pas les vaccins à jour pour pouvoir partir ou faire voyager leur animal. Ça, c'est cruel, condamnable et ces personnes ne méritent aucun respect. Vous êtes des personnes immondes… C'est le moment où je vais me taire parce que je vais devenir trop violente.»

Le coup de gueule de Mélanie Dedigama:

Vidéo: instagram

Elle à l'île Maurice, sa chienne à Dubaï

Dans ce contexte, une star du petit écran s'est ramassé la foudre des internautes: il s'agit de Maddy Burciaga, connue pour avoir participé à l’émission Qui veut épouser mon fils? sur TF1 en 2015, et à la seconde saison de La villa des cœurs brisés.

Sur Instagram, la starlette a expliqué avoir décidé de plier bagage avec sa petite famille, en toute urgence, en direction de l'île Maurice. «On a eu vraiment énormément de chance, car c'est un des rares vols qui a été maintenu», explique-t-elle à ses followers, avant de leur expliquer que sa priorité absolue était de mettre son fils en sécurité. «Quand on a des enfants qui sont au milieu, on n'est plus tout seuls. Quand on est parents, on réfléchit différemment».

Une déclaration a cependant fait bondir ses fidèles: sa chienne Maya, elle, est restée à Dubaï.

«Trop compliqué car trop de paperasse»

Maddy et son compagnon Benjamin Samat avec leur chienne Maya. image: instagram

Sur la Toile, les réactions indignées font florès. Parmi celles-ci, il y a La Ligue des Animaux, qui a fustigé l'influenceuse sur X: «Un chien, lui, ne quitterait jamais son humain pour sauver sa peau. Les chiens sont prêts à traverser une guerre pour rester avec leurs humains. C'est toute la différence entre la loyauté… et le confort.»

L'ex-animatrice de M6 Valérie Damidot a également vivement réagi sur ses canaux, lançant: «Mais bordel, n'achetez pas d'animaux».

Bastos, un ancien candidat de Secret Story, s'est pour sa part emporté lors d'un live Twitch, balançant un cinglant: «Vous croyez vraiment qu'en ce moment, là, ils pensent à leurs animaux? Si on leur dit dans l'avion il n'y a que deux places, ils font la course avec leur propre gosse. Je ne suis absolument pas choqué, je les connais.»

Face à la polémique, Maddy a pris la parole sur Instagram pour se défendre. «Vous êtes barjots, à aucun moment, j'ai abandonné mon chien. C'est mon bébé, c'est comme une personne de notre famille, ce n'est pas un jouet».

«Quand on part en vacances, Maya se fait garder par un ami de la famille. Elle n’est jamais seule», assure Maddy. Celle-ci précise qu'elle fait souvent appel à un chenil quand le couple est en déplacement, ou la confie à leur nanny. «Certains rêveraient d'avoir la vie de ma chienne, assène encore la starlette, alors arrêtez d'inventer qu'on l'a abandonnée!»

«On n'a pas fui Dubaï, on a juste pris des vacances quelques jours pour fuir le climat anxiogène» Maddy

Et de continuer: «C'est de la diffamation. Certains ont vraiment abandonné ou euthanasié leur chien, nous, on compte revenir à Dubaï».

Maddy se justifie:

Vidéo: instagram

Vidéo: instagram

Une justification qui n'a pas eu l'air de plaire à la Ligue des Animaux, qui a froidement rétorqué sur X:

«Les animaux ne sont pas des outils de communication» La Ligue des animaux sur X

«Aujourd'hui, il serait question de "simples vacances". Un virage à 180 degrés. Nous en avons assez de ces influenceurs et youtubeurs qui jouent avec l'émotion de leur communauté puis changent de version lorsque la polémique arrive».

L'association a déclaré travailler à des solutions concrètes: «Des dérogations exceptionnelles sont actuellement évoquées pour permettre aux personnes quittant des zones de tension de rentrer avec leurs animaux».

D'autres influenceurs ont également été ciblés par la Toile. Notamment Sarah Lopez, une Française installée dans l’émirat, qui a dû se justifier sur Snapchat après avoir été accusée d’avoir abandonné son chat. «Je n’ai pas d’animaux à Dubaï», aurait-elle déclaré, comme le rapporte le Huffington Post, expliquant que l’animal en question était errant et qu’elle se contentait de le nourrir.

(jod)

Ce chien a volé la vedette aux Jeux olympiques Vidéo: watson