Israel Premier Tech a quitté le WorldTour, du moins sous cette appellation. Image: keystone

Boycottée, cette équipe israélienne passe sous pavillon suisse

La formation Israel Premier Tech sera remplacée par un nouveau projet sous licence suisse. Une star du peloton a déjà signé.

Valentin Grünig

Les jours de la formation Israel Premier Tech sont comptés. L’équipe cycliste israélienne actuelle va être dissoute pour laisser place à un nouveau projet bénéficiant d’une licence suisse. C’est ce qu’ont révélé le quotidien sportif espagnol Marca et le media en ligne Cyclingnews. La nouvelle formation, baptisée NSN Cycling Team, naîtra d’une alliance entre l’agence de sport et de divertissement NSN (Never Say Never) et la plateforme d’investissement genevoise Stoneweg. Elle s’est déjà offert un ambassadeur sportif de premier plan: Biniam Girmay, l’un des coureurs les plus marquants du peloton actuel.

Sous son ancien nom, l’équipe avait fait face à d’importantes manifestations pro-palestiniennes lors de la Vuelta 2025. Plusieurs étapes avaient été perturbées, soulevant aussi des préoccupations de sécurité. En réaction à ces protestations, la formation avait décidé de retirer le mot «Israel» de son maillot durant la course, les coureurs n’arborant plus qu’un simple monogramme.

Avec le retrait du principal financeur, l’homme d’affaires israélien Sylvan Adams, le projet entre dans une nouvelle ère. La direction sportive sera désormais assurée par l’ancien coureur professionnel finlandais Kjell Carlström.

Le sport et l’entertainment à l’échelle mondiale ne sont pas un terrain inconnu pour NSN. En 2025, l’entreprise a organisé sept matchs amicaux internationaux de football et a soutenu deux matchs entre les légendes du Barça et du Real Madrid au Mexique et au Salvador. Elle détient également des participations dans des clubs de football ainsi que dans GUAVA, un fabricant de vélos gravel. Avec l’appui de Stoneweg, NSN franchit désormais une nouvelle étape stratégique: faire une véritable entrée dans le cyclisme mondial.

Biniam Girmay sera la figure de proue de la nouvelle équipe dotée d’une licence suisse. Image: keystone

Recruter Girmay, premier Africain à avoir remporté le classement par points du Tour de France, témoigne des ambitions élevées du projet. Il est appelé à devenir la figure sportive de référence et à offrir à l’équipe visibilité et résultats.

L’effectif actuel réunit également des coureurs comme Lewis Askey, George Bennett, Guillaume Boivin, Alexey Lutsenko, Ethan Vernon ou encore Stephen Williams. Chris Froome, autrefois figure emblématique de la formation, n’en fait plus partie.