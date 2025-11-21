ciel couvert
DE | FR
burger
Sport
Cyclisme

Cyclisme: NSN Cycling Team va remplacer Israel Premier Tech

epa12376573 American rider Matthew Riccitello (C) of Israel- Premier Tech with his teammates during the 21st and last stage of La Vuelta a Espana cycling race, a 103.6 km race between Alalpardo and Ma ...
Israel Premier Tech a quitté le WorldTour, du moins sous cette appellation.Image: keystone

Boycottée, cette équipe israélienne passe sous pavillon suisse

La formation Israel Premier Tech sera remplacée par un nouveau projet sous licence suisse. Une star du peloton a déjà signé.
21.11.2025, 08:3421.11.2025, 08:56
Valentin Grünig

Les jours de la formation Israel Premier Tech sont comptés. L’équipe cycliste israélienne actuelle va être dissoute pour laisser place à un nouveau projet bénéficiant d’une licence suisse. C’est ce qu’ont révélé le quotidien sportif espagnol Marca et le media en ligne Cyclingnews. La nouvelle formation, baptisée NSN Cycling Team, naîtra d’une alliance entre l’agence de sport et de divertissement NSN (Never Say Never) et la plateforme d’investissement genevoise Stoneweg. Elle s’est déjà offert un ambassadeur sportif de premier plan: Biniam Girmay, l’un des coureurs les plus marquants du peloton actuel.

Sous son ancien nom, l’équipe avait fait face à d’importantes manifestations pro-palestiniennes lors de la Vuelta 2025. Plusieurs étapes avaient été perturbées, soulevant aussi des préoccupations de sécurité. En réaction à ces protestations, la formation avait décidé de retirer le mot «Israel» de son maillot durant la course, les coureurs n’arborant plus qu’un simple monogramme.

«Inspiré de l'ironman»: une série cycliste inédite arrive

Avec le retrait du principal financeur, l’homme d’affaires israélien Sylvan Adams, le projet entre dans une nouvelle ère. La direction sportive sera désormais assurée par l’ancien coureur professionnel finlandais Kjell Carlström.

Le sport et l’entertainment à l’échelle mondiale ne sont pas un terrain inconnu pour NSN. En 2025, l’entreprise a organisé sept matchs amicaux internationaux de football et a soutenu deux matchs entre les légendes du Barça et du Real Madrid au Mexique et au Salvador. Elle détient également des participations dans des clubs de football ainsi que dans GUAVA, un fabricant de vélos gravel. Avec l’appui de Stoneweg, NSN franchit désormais une nouvelle étape stratégique: faire une véritable entrée dans le cyclisme mondial.

epa12221919 Eritrean rider Biniam Girmay of Intermarch� - Wanty team during presentation of the 3rd stage of the Tour de France cycling race over 178.3km from Valenciennes to Dunkerque, France, 07 Jul ...
Biniam Girmay sera la figure de proue de la nouvelle équipe dotée d’une licence suisse.Image: keystone

Recruter Girmay, premier Africain à avoir remporté le classement par points du Tour de France, témoigne des ambitions élevées du projet. Il est appelé à devenir la figure sportive de référence et à offrir à l’équipe visibilité et résultats.

L’effectif actuel réunit également des coureurs comme Lewis Askey, George Bennett, Guillaume Boivin, Alexey Lutsenko, Ethan Vernon ou encore Stephen Williams. Chris Froome, autrefois figure emblématique de la formation, n’en fait plus partie.

Plus d'articles sur le sport
Boycottée, cette équipe israélienne passe sous pavillon suisse
Boycottée, cette équipe israélienne passe sous pavillon suisse
de Valentin Grünig
Un coup de théâtre se profile au sein de la Nati de hockey
Un coup de théâtre se profile au sein de la Nati de hockey
de Klaus Zaugg
Un Romand a vu la NFL en Europe: «On a pris une claque»
Un Romand a vu la NFL en Europe: «On a pris une claque»
de Julien Caloz
L'Italie doit résoudre un problème avant les barrages
L'Italie doit résoudre un problème avant les barrages
de Julien Caloz
La Suisse présente une stat étonnante au Mondial U17
La Suisse présente une stat étonnante au Mondial U17
de Romuald Cachod
Ces baskets au pouvoir spécial séduisent les footballeurs
Ces baskets au pouvoir spécial séduisent les footballeurs
de Niklas Helbling
La vidéo de cette volleyeuse suisse crée un bad buzz
La vidéo de cette volleyeuse suisse crée un bad buzz
de Yoann Graber
J'ai vu la NHL en Europe et j'ai été très déçu
J'ai vu la NHL en Europe et j'ai été très déçu
de Timo Rizzi
Voici pourquoi Xhaka a été sifflé par les Kosovars
Voici pourquoi Xhaka a été sifflé par les Kosovars
de Christian Brägger, Pristina
«Qu'est-ce qu'il fait?!» Le coup lunaire d'un tennisman français
«Qu'est-ce qu'il fait?!» Le coup lunaire d'un tennisman français
Il faudra bientôt payer une taxe pour courir en France
Il faudra bientôt payer une taxe pour courir en France
Simon Ammann: «Je voulais prendre ma retraite en 2011»
Simon Ammann: «Je voulais prendre ma retraite en 2011»
de Rainer Sommerhalder
Dominic Stricker «se fait plumer financièrement»
Dominic Stricker «se fait plumer financièrement»
de Simon Häring
Un danger mortel en athlétisme est évité grâce à ces robots
Un danger mortel en athlétisme est évité grâce à ces robots
de Yoann Graber
«Je me sens lié à la Suisse, mais mon cœur a choisi le Kosovo»
«Je me sens lié à la Suisse, mais mon cœur a choisi le Kosovo»
de Céline Feller
La trottinette a bouleversé la vie de ce prodige romand
La trottinette a bouleversé la vie de ce prodige romand
de Yoann Graber
Turquie-Suisse: «Ils ont débarqué avec des battes et des barres de fer»
Turquie-Suisse: «Ils ont débarqué avec des battes et des barres de fer»
de Yoann Graber
C'est l'amour fou entre Murat Yakin et Granit Xhaka
C'est l'amour fou entre Murat Yakin et Granit Xhaka
de François Schmid-Bechtel
Hockey suisse: la bataille des droits TV fait rage
Hockey suisse: la bataille des droits TV fait rage
de Klaus Zaugg
Swiss-Ski à la peine: voici les sept enseignements de Levi
1
Swiss-Ski à la peine: voici les sept enseignements de Levi
de Sven Papaux
Ronaldo est devenu un fardeau
1
Ronaldo est devenu un fardeau
de Philipp Michaelis
Ce sport suisse mythique est à l'agonie
Ce sport suisse mythique est à l'agonie
de Rainer Sommerhalder
«Inspiré de l'ironman»: une série cycliste inédite arrive
«Inspiré de l'ironman»: une série cycliste inédite arrive
de Romuald Cachod
Thèmes
Yoann Provenzano s'attaque au Montreux Comedy sur Instagram
1 / 20
Yoann Provenzano s'attaque au Montreux Comedy sur Instagram
source: instagram provenzano
partager sur Facebookpartager sur X
À Marseille, peur, recueillement et colère le jour des obsèques de Mehdi Kessaci
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Il faudra bientôt payer une taxe pour courir en France
La Fédération française d'athlétisme (FFA) va instaurer un pass payant pour prendre part aux courses grand public comme les marathons, une décision qui suscite de nombreuses réactions.
Vous participez régulièrement à des courses en France voisine, par exemple le semi-marathon du Lion à Belfort ou le marathon du lac d'Annecy? Vous envisagez de vous aligner sur l'épreuve la plus célèbre du calendrier tricolore, à savoir le marathon de Paris? Ce qui suit vous concerne.
L’article