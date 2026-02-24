Image: Keystone/watson

Voici combien de personnes sont mortes en Ukraine en quatre ans

La guerre en Ukraine a coûté la vie à des dizaines de milliers de soldats et de civils. Le bilan après quatre ans de combats en fait l'un des conflits les plus meurtriers depuis la Seconde Guerre mondiale.

L'«opération militaire spéciale» que Vladimir Poutine a lancée le 24 février 2022 en Ukraine n'était censée durer qu'une poignée de jours. Elle entre ce mardi dans sa cinquième année et, d'après plusieurs analystes, sa fin n'est toujours pas en vue. «Plus que jamais, cette guerre a l’air d’être inscrite dans la durée», indiquait ce dimanche la politologue Anna Colin Lebedev dans les colonnes de Libération.

Les efforts diplomatiques menés depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, en janvier 2025, n'ont fondamentalement rien donné, malgré les promesses électorales du républicain. Sur le terrain également, la situation semble figée: bien que l'intensité des combats ne faiblit pas, aucune partie ne parvient à prendre le dessus sur l'autre.

Une chose est toutefois sûre: l'impact humain de l'invasion russe est absolument dévastateur, tant pour les forces armées que pour la population civile. Voici ce que disent les chiffres, quatre ans après le début des hostilités.

Les pertes militaires

Etablir le nombre exact des pertes militaires est un exercice difficile. Les chiffres avancés par les belligérants étant globalement considérés comme peu fiables, il faut se tourner vers les estimations formulées par d'autres instances, telles que les Etats tiers, les centres de réflexion ou les médias.

Il est généralement admis que Moscou ait subi les pertes les plus élevées. Selon le cercle de réflexion américain Center for strategical and international studies (CSIS), 275 000 à 325 000 militaires russes ont été tués en Ukraine depuis février 2022.

Une estimation élaborée par BBC Russie et le média Mediazona avance des chiffres moins élevés, notamment en raison de la méthode employée: ce bilan ne prend en compte que les soldats dont la mort a pu être documentée: ils sont 177 433, bien que leur nombre réel frôlerait plutôt les 220 000, selon les deux médias.

A cela s'ajoutent les milices qui se sont battues aux côtés de l'armée russe, sans toutefois en faire partie. Citons les séparatistes pro-russes, les mercenaires de Wagner ou encore les soldats nord-coréens. Environ 50 000 d'entre eux seraient morts au total. Il n'est pas clair si le bilan diffusé par le CSIS inclut ces pertes, qui ne figurent pas dans les chiffres collectés par BBC Russie et Mediazona.

Bien que moins élevées, les pertes subies par l'Ukraine sont tout aussi impressionnantes. Le nombre de militaires morts oscille entre quelque 92 000 et 200 000. Le premier chiffre a été obtenu par le projet UALosses, qui considère uniquement les décès documentés, tandis que le deuxième est une estimation formulée par la BBC.

Indépendamment de la faction et de la source, ces chiffres sont extrêmement élevés. Le CSIS remarquait:

«Aucune grande puissance n'a perdu autant d'hommes dans n'importe quel conflit depuis la Seconde Guerre mondiale» CSIS

A titre d'exemple, Moscou a perdu quelque 16 000 hommes et Afghanistan et environ 25 000 au cours des deux guerres de Tchétchénie, tandis que quelque 54 000 militaires américains sont morts en Corée et 47 000 au Vietnam.

Les pertes civiles

La population ukrainienne a payé un très lourd tribut de vies humaines. Au total, plus de 15 000 civils ont été tués depuis le début de l'invasion russe, tandis que le nombre des blessés dépasse désormais les 41 000 personnes, selon les derniers chiffres des Nations unies.

Ce bilan ne comprend que les décès que l'ONU a été en mesure de vérifier. Pour cette raison, «le nombre réel de victimes civiles est probablement beaucoup plus élevé», prévient-il.

Près de 90% des victimes civiles ont été tuées ou blessées dans les territoires contrôlés par les autorités ukrainiennes. Autrement dit, l'écrasante majorité de ces pertes sont imputables aux attaques menées par les forces armées russes, souligne l'ONU.

«En 2025 et 2026, les souffrances infligées à la population se sont nettement aggravées», dénoncent les Nations unies. En cause: la fréquence toujours plus importante des bombardements russes, qui visent les centres urbains dans l'ensemble du pays. L'an dernier, les attaques avec des armes à longue portée ont été à l'origine de 35% des victimes civiles.



Les frappes et les incursions que l'Ukraine mène de l'autre côté de la frontière ont également fait des victimes. Les autorités russes ont fait état d'au moins 500 morts et 3000 blessés, des chiffres que les Nations unies n'ont pas pu vérifier.

Les réfugiés

L'invasion russe a forcé des millions de personnes à quitter l'Ukraine. A l'heure actuelle, près de six millions de réfugiés ukrainiens ont été recensés par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies. La plupart d'entre eux, à savoir 5,3 millions, se trouvent en Europe.

L'Allemagne et la Pologne sont, de loin, les deux pays accueillant le plus grand nombre de réfugiés ukrainiens. Ceux-ci sont également très présents en Europe de l'Est, tandis que la Suisse en abrite environ 72 000.

La majorité des réfugiés, soit 74%, sont des femmes et des enfants. Les hommes ne constituent que 26% du total.

De nombreuses personnes ont également dû fuir leur lieu de vie, sans toutefois quitter le pays. L'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) estime à 3,7 millions le nombre de ces déplacés internes, qui ont surtout quitté les territoires occupés par Moscou.