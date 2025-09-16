L'armée israélienne poursuit ses bombardements à Gaza-ville. Keystone

Israël commet un génocide à Gaza, dénonce l'ONU

Une commission d'enquête internationale indépendante accuse l'Etat hébreu de «génocide». Trois dirigeants israéliens, dont Netanyahou, sont épinglés.

Une commission d'enquête internationale indépendante de l'ONU a accusé mardi Israël de commettre un «génocide» dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre le 7 octobre 2023, avec l'«intention de détruire» les Palestiniens.

«Nous sommes arrivés à la conclusion qu'un génocide se produit à Gaza et continue de se produire, et que la responsabilité incombe à l'Etat d'Israël» Navi Pillay, présidente de la commission

Elle ajoute «que le président israélien, Isaac Herzog, le premier ministre, Benjamin Netanyahu et l'ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, ont incité à commettre un génocide, et que les autorités israéliennes n'ont pris aucune mesure à leur encontre pour sanctionner cette incitation».

Enquêteurs «notoirement» antisémites

Israël rejette le rapport de la commission. Celui-ci est «scandaleux», a affirmé mardi l'ambassadeur israélien à l'ONU à Genève Daniel Meron.

«Le Hamas n'existe pas» pour les enquêteurs, a-t-il estimé devant la presse. Brandissant une étude d'un centre israélien, il dénonce l'instrumentalisation du «narratif génocidaire» par trois enquêteurs «notoirement» antisémites, selon lui. Les faits sont utilisés et les sources sont sciemment choisies, ajoute-t-il aussi.

Daniel Meron Keystone

Les trois membres de la Commission ont annoncé en juillet leur démission. «C'est l'opportunité de mettre un terme à ce mandat» qu'Israël considère comme «biaisé», selon Meron. Il affirme que l'Etat hébreu «reste engagé sur le droit international» et facilite l'entrée de l'assistance humanitaire, contrairement à ce que dit l'ONU.

L'ambassadeur ajoute que l'objectif actuel, au-delà des discussions diplomatiques, est de poursuivre l'opération pour «éliminer» les dirigeants du Hamas et faire libérer les otages retenus par le groupe radical dans le territoire palestinien. (jzs/ats)