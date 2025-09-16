en partie ensoleillé16°
DE | FR
burger
International
Israël

Israël commet un génocide à Gaza, dénonce l'ONU

FILE - Palestinians run for cover during an Israeli airstrike on a high-rise building in Gaza City, Friday, Sept. 5, 2025, after the Israeli army issued a warning. (AP Photo/Yousef Al Zanoun, File) UN ...
L'armée israélienne poursuit ses bombardements à Gaza-ville.Keystone

Israël commet un génocide à Gaza, dénonce l'ONU

Une commission d'enquête internationale indépendante accuse l'Etat hébreu de «génocide». Trois dirigeants israéliens, dont Netanyahou, sont épinglés.
16.09.2025, 09:2716.09.2025, 09:55

Une commission d'enquête internationale indépendante de l'ONU a accusé mardi Israël de commettre un «génocide» dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre le 7 octobre 2023, avec l'«intention de détruire» les Palestiniens.

«Nous sommes arrivés à la conclusion qu'un génocide se produit à Gaza et continue de se produire, et que la responsabilité incombe à l'Etat d'Israël»
Navi Pillay, présidente de la commission

Elle ajoute «que le président israélien, Isaac Herzog, le premier ministre, Benjamin Netanyahu et l'ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, ont incité à commettre un génocide, et que les autorités israéliennes n'ont pris aucune mesure à leur encontre pour sanctionner cette incitation».

Enquêteurs «notoirement» antisémites

Israël rejette le rapport de la commission. Celui-ci est «scandaleux», a affirmé mardi l'ambassadeur israélien à l'ONU à Genève Daniel Meron.

«Le Hamas n'existe pas» pour les enquêteurs, a-t-il estimé devant la presse. Brandissant une étude d'un centre israélien, il dénonce l'instrumentalisation du «narratif génocidaire» par trois enquêteurs «notoirement» antisémites, selon lui. Les faits sont utilisés et les sources sont sciemment choisies, ajoute-t-il aussi.

Daniel Meron, Ambassador of the Permanent Representative Mission of the Israel to the UN Geneva, attends a press conference organized by the Geneva Association of United Nations Correspondents (ACANU) ...
Daniel MeronKeystone

Les trois membres de la Commission ont annoncé en juillet leur démission. «C'est l'opportunité de mettre un terme à ce mandat» qu'Israël considère comme «biaisé», selon Meron. Il affirme que l'Etat hébreu «reste engagé sur le droit international» et facilite l'entrée de l'assistance humanitaire, contrairement à ce que dit l'ONU.

Une Romande à Gaza: «Les gens n’ont nulle part où aller»

L'ambassadeur ajoute que l'objectif actuel, au-delà des discussions diplomatiques, est de poursuivre l'opération pour «éliminer» les dirigeants du Hamas et faire libérer les otages retenus par le groupe radical dans le territoire palestinien. (jzs/ats)

Plus d'articles sur la situation à Gaza
Pourquoi parachuter de l'aide sur Gaza est «ridicule et inutile»
2
Pourquoi parachuter de l'aide sur Gaza est «ridicule et inutile»
de Alberto Silini
Israël rappelle 60 000 réservistes pour l'invasion de Gaza-ville
1
Israël rappelle 60 000 réservistes pour l'invasion de Gaza-ville
Comment Israël a rasé Gaza
4
Comment Israël a rasé Gaza
de Carlo Natter
«Netanyahou veut procéder au nettoyage ethnique de Gaza»
6
«Netanyahou veut procéder au nettoyage ethnique de Gaza»
de Kilian Marti
Thèmes
Gaza après les bombes
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Les ados suisses ont un problème d'hygiène inconnu il y a 20 ans
2
Ce détaillant étranger s'installe dans les anciens murs de Migros
3
Ce randonneur aurait mieux fait de payer 40 francs à la Rega
Pourquoi il ne faut pas croire les hommages de ces stars à Charlie Kirk
Depuis l'assassinat, la semaine dernière, de la figure emblématique de l’alt-right américaine Charlie Kirk, les réseaux sociaux se sont transformés en festival de la fake news. A grands renforts de montages IA et de citations fantaisistes, des hommages signés Eminem, Snoop Dogg, 50 Cent ou Adele circulent. Or, spoiler alert: aucun d’eux n’a dit un mot.
A peine la mort de Charlie Kirk confirmée, les réseaux sociaux se sont enflammés. Sur Facebook, TikTok et X, on a vu se déverser une avalanche de messages attribués à des artistes mondialement reconnus. Eminem, Kid Rock, Adele, Ed Sheeran, Snoop Dogg...
L’article