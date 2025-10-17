stratus fréquent
Italie: la voiture de Sigfrido Ranucci explose

La voiture de Sigfrido Ranucci a explosé.
Sigfrido RanucciImage: X

Une bombe explose sous la voiture de ce célèbre journaliste italien

La voiture de Sigfrido Ranucci a explosé la nuit dernière au sud de Rome, heureusement sans faire de victime. Giorgia Meloni a dénoncé un «grave acte d'intimidation».
17.10.2025, 09:5817.10.2025, 09:58

Une bombe a explosé et détruit dans la nuit de jeudi à vendredi, sans faire de victime, la voiture de Sigfrido Ranucci, un journaliste italien renommé. L'émission d'investigation Report qu'il dirige sur la chaîne de la télévision publique RAI l'a annoncé sur X.

La voiture de sa fille et la façade de sa maison ont également été endommagées par l'explosion qui s'est produite à une vingtaine de kilomètres au sud de Rome, selon la même source. «La puissance de l'explosion a été telle qu'elle aurait pu tuer si quelqu'un était passé à ce moment précis à côté», précise Report, ajoutant qu'une enquête a été ouverte.

L'Italie mauvaise élève

Cette explosion a suscité un déluge de condamnations de la part de nombreux responsables politiques de tout bord. La cheffe du gouvernement ultraconservateur Giorgia Meloni a ainsi exprimé sa «pleine solidarité» au journaliste et a «fermement condamné le grave acte d'intimidation».

«La liberté et l'indépendance de l'information sont des valeurs de notre démocratie auxquelles on ne peut pas renoncer et que nous continuerons à défendre»
Giorgia Meloni

L'émission Report, diffusée chaque dimanche sur Rai Tre, réalise des enquêtes sur la politique, l'économie et la société en Italie. Dans le classement 2025 de Reporters sans frontières (RSF) sur la liberté de la presse, l'Italie occupe une peu reluisante 49e place. (jzs/ats)

Une impressionnante explosion dans la banlieue de Pékin
