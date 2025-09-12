faible pluie13°
International
Italie

Attention à cette arnaque dans les stations-service en Italie

Une station-service Esso en Italie (photo prétexte): un vacancier aurait fait le plein avec du diesel mélangé à de grandes quantités d&#039;eau.
Une station-service Esso en Italie (illustration): un vacancier aurait fait le plein avec du diesel mélangé à de grandes quantités d'eau.

«Ils ont mis de l’eau!» Ce Suisse a été victime d'une arnaque en Italie

Un vacancier suisse pensait ne faire qu’un court arrêt dans une station-service en Italie. Mais à cause d'une filouterie à la pompe, les dommages à sa voiture sont importants.
12.09.2025, 09:2512.09.2025, 09:25
Leon Pollok / t-online
Un article de
t-online

Pour ce Suisse qui préfère rester anonyme, ce qui lui est arrivé lors d’un voyage en Italie est «une véritable honte». Comme il l’a raconté jeudi à 20 Minuten, il voulait seulement faire une halte dans une station-service Esso de la Vénétie orientale, en direction de la Croatie.

Une mésaventure qui coûte cher

L'homme a fait le plein de diesel, du moins le croyait-il. Puis, comme il l'explique:

«Peu après avoir repris la route, un signal d’alerte s’est soudainement allumé»
Attention à ce piège si vous commandez un taxi à Genève

Sa voiture a rapidement perdu de la puissance, et a dû être remorquée. Au garage, le constat est tombé:

«Ils ont tout simplement mis de l’eau dans la pompe»

L'homme avait payé plus de 100 euros pour ce plein, et les dégâts au moteur devraient désormais dépasser les 1000 euros.

Dans cette station-service installée sur une route secondaire à l’est de Portogruaro, les problèmes ne semblent pas exceptionnels. Plusieurs internautes signalent dans leurs avis Google des incidents similaires. Sollicitée par 20 minuten, Esso Italia a rejeté toute responsabilité. L’entreprise précise que la vente de carburant incombe exclusivement à l’exploitant de la station, lequel n’a pas pu être joint par téléphone.

Portogruaro.
Image: watson

D’autres cas d’arnaque rapportés

Sous l’article, de nombreux vacanciers racontent avoir connu des mésaventures similaires, parfois dans d’autres pays. «Cela nous est arrivé en Tchéquie. Nous avons fait le plein de diesel, et après 20 kilomètres, le voyant moteur s’est allumé» écrit un internaute. Un autre ajoute:

«C’est déjà arrivé plusieurs fois en Suisse aussi»

Le vacancier, qui avait payé plus de 100 euros pour son plein, veut désormais obtenir le remboursement des dommages par la station-service. Si cela ne se produit pas dans les dix jours, le Suisse engagera un avocat. Pour l’instant, il n’a reçu aucune réponse d’Esso.

Traduit de l'allemand par Joel Espi

Thèmes
Les vacances, c'est pas toujours super
1 / 27
Les vacances, c'est pas toujours super
source: imgur
- «J'ai plus rien!»: elle n'aurait pas dû exposer ses vacances de rêve
Video: twitter
Voici ce que Netanyahou a voulu obtenir en frappant au Qatar
Six membres du Hamas ont été tués dans une frappe israélienne sur le territoire qatari, une première. Que se passe-t-il au Moyen-Orient? Un expert décrypte.
C'est une escalade de plus au Moyen-Orient: Israël a bombardé mardi une résidence des cadres du Hamas, au cœur de Doha, capitale du Qatar. Le pays du Golfe est ainsi touché malgré lui dans la guerre qui oppose Tel Aviv au mouvement islamiste, dont six membres ont été tués. On compte une victime collatérale: un policier qatari.
