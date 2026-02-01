beau temps
DE | FR
burger
International
Jeux olympiques

Le pape invite à des gestes de paix à l'occasion des JO

Le pape Léon XIV salue la foule après avoir prononcé la bénédiction Urbi et Orbi le jour de Noël depuis le balcon principal de la basilique Saint-Pierre au Vatican jeudi 25 décembre 2025.
Le pape Léon XIV a dit dimanche espérer que les Jeux de Milan Cortina soient l'occasion de «gestes concrets de détente et de dialogue».Keystone

Le pape invite à des gestes de paix à l'occasion des JO

À l'approche des Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina, le pape Léon XIV a appelé dimanche les dirigeants et autorités à saisir l'occasion pour poser des «gestes concrets de détente et de dialogue».
01.02.2026, 14:0201.02.2026, 14:02

Le pape Léon XIV a dit dimanche espérer que les Jeux de Milan Cortina soient l'occasion de «gestes concrets de détente et de dialogue» émanant de ceux «qui ont à coeur la paix entre les peuples» et détiennent l'autorité. Ces JO s'ouvrent vendredi. A l'issue de la prière de l'Angélus déclare:

«Je souhaite que tous ceux qui ont à coeur la paix entre les peuples et qui occupent des fonctions d'autorité sachent saisir cette occasion pour accomplir des gestes concrets de détente et de dialogue»
Voici ce que la RTS a prévu pour les Jeux olympiques

«Ces grands événements sportifs constituent un message fort de fraternité et ravivent l'espoir d'un monde en paix», a rappelé Léon XIV, ajoutant que c'était aussi «le sens de la trêve olympique», cette «coutume très ancienne qui accompagne le déroulement des Jeux».

Les Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina, du 6 au 22 février, seront suivis des Jeux paralympiques du 6 au 15 mars. (tib/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Le froid tue aux Etats-Unis
2
Le froid tue aux Etats-Unis
La présidente vénézuélienne «en a assez» des puissances étrangères
La présidente vénézuélienne «en a assez» des puissances étrangères
La répression en Iran a fait près de 6000 morts, selon une ONG
La répression en Iran a fait près de 6000 morts, selon une ONG
Minneapolis: Clinton et Obama appellent les Américains à «se lever»
Minneapolis: Clinton et Obama appellent les Américains à «se lever»
Israël annonce une «réouverture limitée» du poste de Rafah
1
Israël annonce une «réouverture limitée» du poste de Rafah
«C'est là qu'on entend des explosions»: on a visité Tchernobyl
«C'est là qu'on entend des explosions»: on a visité Tchernobyl
de joel espi, tchernobyl
La foudre s'abat sur une manifestation pro-Bolsonaro au Brésil
1
La foudre s'abat sur une manifestation pro-Bolsonaro au Brésil
Thèmes
Les manifestations à Minneapolis
1 / 12
Les manifestations à Minneapolis
source: sda / angelina katsanis
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La Colombie reprend les vols d'expulsion de migrants depuis les Etats-Unis
Après huit mois de suspension, la Colombie a annoncé la reprise des vols d'expulsion de migrants depuis les États-Unis, à quelques jours d'une rencontre entre Gustavo Petro et Donald Trump.
La Colombie a annoncé jeudi soir la reprise des vols d'expulsion de migrants depuis les Etats-Unis à bord d'appareils colombiens, après huit mois de suspension et à quelques jours de la rencontre prévue entre les présidents Gustavo Petro et Donald Trump.
L’article