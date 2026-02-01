Le pape invite à des gestes de paix à l'occasion des JO
À l'approche des Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina, le pape Léon XIV a appelé dimanche les dirigeants et autorités à saisir l'occasion pour poser des «gestes concrets de détente et de dialogue».
Le pape Léon XIV a dit dimanche espérer que les Jeux de Milan Cortina soient l'occasion de «gestes concrets de détente et de dialogue» émanant de ceux «qui ont à coeur la paix entre les peuples» et détiennent l'autorité. Ces JO s'ouvrent vendredi. A l'issue de la prière de l'Angélus déclare:
«Je souhaite que tous ceux qui ont à coeur la paix entre les peuples et qui occupent des fonctions d'autorité sachent saisir cette occasion pour accomplir des gestes concrets de détente et de dialogue»
«Ces grands événements sportifs constituent un message fort de fraternité et ravivent l'espoir d'un monde en paix», a rappelé Léon XIV, ajoutant que c'était aussi «le sens de la trêve olympique», cette «coutume très ancienne qui accompagne le déroulement des Jeux».
Les Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina, du 6 au 22 février, seront suivis des Jeux paralympiques du 6 au 15 mars. (tib/ats)
