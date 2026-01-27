ciel couvert
Sport
Jeux olympiques

Voici ce que la RTS a prévu pour les Jeux olympiques 2026

Voici ce que la RTS a prévu pour les Jeux olympiques

Le service public a décidé de frapper fort pour permettre aux téléspectateurs et aux auditeurs de ne rien manquer des JO de Milan-Cortina.
27.01.2026, 12:1727.01.2026, 12:17

La RTS se mettra pleinement à l’heure olympique du 6 au 22 février, à l’occasion des Jeux olympiques d’hiver de Milan et Cortina d’Ampezzo, dont la cérémonie d’ouverture marquera le coup d’envoi le vendredi 6 février à 20h dans le mythique stade San Siro.

Pour cet événement planétaire, le service public suisse romand annonce un dispositif éditorial et technique d’envergure, pensé pour offrir une couverture complète, immersive et accessible à tous les publics.

Sur les applications Play RTS et RTS Sport, quatre canaux en direct seront dédiés aux épreuves et commentés, en partie sur place, par les journalistes et consultants de la RTS. En télévision, RTS 2 sera presque entièrement consacrée aux JO, avec des directs de 9h à minuit.

Voici ce que pensent les Suisses au sujet des JO 2038 au pays

A la radio, l’équipe des Sports interviendra dans tous les rendez-vous d’actualité de RTS Première (Sport Matin, le 12h30 et Forum) et dans les journaux horaires de toutes les chaînes.

Allez-vous suivre les JO sur la RTS?
Au total, 37 personnes ont participé à ce sondage.

Pour celles et ceux qui ne peuvent pas suivre ces directs, de nombreuses vidéos à la demande seront disponibles sur le site et l’application RTS Sport. Les contenus y seront classés par moments forts, par pays et par athlètes notamment.

«Durant près de 15 jours, nous serons mobilisés à 100% du matin au soir, avec une délégation de près de 30 personnes sur place comprenant la logistique, la technique et les journalistes des Sports et de l’Actualité. Nos priorités vont aux athlètes suisses, aux grands moments olympiques et à la diversité des sports présents.»
Massimo Lorenzi, rédacteur en chef des Sports.

Massimo Lorenzi commentera, aux côtés de la journaliste Pascale Blattner, la cérémonie d’ouverture à San Siro et celle de clôture avec David Berger dans les arènes de Vérone. Cet événement sera le dernier de sa carrière. Le rédacteur en chef des Sports prendra en effet sa retraite le 1er mars prochain après 37 ans à la RTS.

(jcz/comm)

