JO hiver 2026

JO 2026: Donald Trump réagit aux huées contre JD Vance

MILAN, ITALY - FEBRUARY 06: JD Vance, Vice President of the United States, attends the opening ceremony of the Milano Cortina 2026 Winter Olympics at San Siro Stadium on February 06, 2026 in Milan, It ...
JD Vance a été sifflé par San Siro.image: Getty

Trump réagit à la scène la plus commentée de la cérémonie des JO

Le vice-président américain JD Vance a été hué au stade de San Siro lors de la cérémonie d’ouverture des JO de Milan-Cortina. Donald Trump a depuis réagi.
07.02.2026, 10:3607.02.2026, 10:46

Lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina, vendredi à San Siro, des sifflets ont retenti lorsque le vice-président américain JD Vance et son épouse Usha sont apparus sur les écrans géants.

Le président américain Donald Trump s’est dit surpris par les huées visant son vice-président. Devant des journalistes, il a affirmé que les gens appréciaient son collègue républicain.

Ce qu'il s'est passé ⬇️

Vidéo: twitter

Trump a ensuite rappelé que le vice-président américain se trouvait actuellement dans un autre pays. «Dans ce pays (réd: les Etats-Unis), il n’est pas hué», a-t-il souligné.

Cette affirmation n’est toutefois pas exacte. Rien que dans la capitale Washington, Vance a été sifflé publiquement à plusieurs reprises l’année dernière, par exemple lors d'un concert au Kennedy Center, un centre culturel renommé que Trump a placé sous son contrôle peu après son entrée en fonction.

L’équipe d’Israël sifflée

Dans le légendaire stade de football de Milan, des dizaines de milliers de spectateurs ont assisté vendredi au traditionnel défilé des athlètes. Pour la première fois, des célébrations ont également eu lieu sur trois autres sites: à Cortina, la deuxième ville hôte, ainsi qu’à Predazzo et Livigno.

Commentaire
Trump a déjà gagné

Des sifflets ont accompagné l’entrée de l’équipe d’Israël dans l'enceinte de San Siro. Les huées ont ensuite visé Vance lors de l’arrivée de l’équipe américaine, au moment donc où il est apparu sur les écrans géants. Il assistait à la cérémonie depuis la tribune d’honneur.

JD Vance est arrivé à Milan jeudi et a notamment rencontré la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni.

Pour protester contre la présence de la police américaine de l'immigration (ICE) aux Jeux, plusieurs centaines d’étudiants ont défilé à Milan avant la cérémonie d’ouverture. Les agents de l’ICE sont critiqués pour leurs méthodes parfois brutales aux Etats-Unis. A Milan, ils seraient chargés d’assurer la protection de responsables tels que Vance et le secrétaire d’Etat américain Marco Rubio.

(vro/sda/dpa/roc)

