Jill et Joe Biden. Image: keystone

Une vilaine rumeur circule aux Etats-Unis sur Jill et Joe Biden

Le débat d'après-débat fait de plus en plus rage: Joe Biden doit-il se retirer de la campagne électorale? A Washington, il se murmure que ce n'est pas lui qui prendra cette décision.

Christoph Cöln / t-online

Plus de «International»

Un article de

Dans une capitale où les vilaines rumeurs ne manquent pas, une de plus n'aurait en soi rien de remarquable. Mais quand il s'agit de savoir qui dirige la nation la plus importante de la planète, il vaut le coup de tendre l'oreille. La rumeur va dans ce sens: dans les faits, ce ne serait pas Joe Biden qui dirige la Maison Blanche, mais sa femme.

Il était frappant de voir Jill Biden célébrer son époux sur scène, dans le studio de télévision, après sa prestation complètement ratée lors du débat de jeudi dernier. La First Lady, âgée de 73 ans, a acclamé le président de manière démonstrative et l'a félicité avec enthousiasme pour sa performance, qui, de l'avis de presque tous les observateurs, était pourtant catastrophique.

Même le New York Times, proche du camp démocrate, n'a pu s'empêcher de recommander au président sortant de se retirer de la campagne présidentielle en cours, après les images et les phrases effrayantes que l'homme de 81 ans a livrées lors de son duel avec Trump.

Jill Biden est la plus grande supportrice et avocate de son mari. Image: keystone

«Biden est un homme bon et un bon président», a écrit Thomas L. Friedman, lauréat de trois prix Pulitzer.

«Il doit maintenant se retirer de la course» Thomas L. Friedman, lauréat de trois prix Pulitzer

Friedman a reconnu qu'il avait pleuré en regardant le débat. La performance bouleversante et faible de Biden lui aurait brisé le cœur. «La famille du président et ses conseillers politiques doivent maintenant se réunir rapidement et avoir une conversation impitoyable avec lui, une conversation portée par l'amour, la franchise et la détermination», a appelé Friedman.

Est-il vraiment le meilleur président pour le pays?

La famille Biden s'est réunie ce week-end dans la résidence présidentielle de Camp David. Et apparemment, les discussions qui s'y sont déroulées étaient empreintes de l'amour, de la franchise et de la détermination que Friedman avait appelés de ses vœux. Mais le résultat n'a pas vraiment été à la hauteur des attentes du commentateur du New York Times: Biden veut continuer sur sa lancée. Sa famille l'a encouragé à faire ce choix, écrivait le journal tard dimanche soir.

Il semble de plus en plus que ce soit surtout sa femme Jill qui motive son mari à continuer. Joe Biden est la «seule personne capable de faire le travail», avait-elle déclaré après la débâcle du débat lors d'une réunion de collecte de fonds. Des démocrates de premier plan se sont également rangés derrière le président ce week-end, comme Chris Coons, sénateur du Delaware:

«Je pense qu'il est le seul démocrate à pouvoir battre Donald Trump» Chris Coons, sénateur du Delaware

Cela témoigne en effet d'une certaine arrogance, mais montre également que dans l'entourage de Biden, on ne considère manifestement pas que l'impact du débat sur les électeurs soit aussi grave que ce que pensent la plupart des commentateurs politiques. Jill Biden, qui a soutenu son mari lors des manifestations de ces derniers jours et a prononcé des discours énergiques, continue en tout cas de penser qu'il est «le meilleur président pour l'Amérique, maintenant et pour les quatre prochaines années, à 100%».

Les électeurs n'ont pas changé d'avis

Selon un récent sondage de la plateforme Axios, 60% des électeurs américains souhaitent que les démocrates remplacent Biden. Ils plaident pour un autre candidat à la présidence, un candidat capable de rivaliser avec Donald Trump, qui semble bien plus agile et plus offensif que le président sortant.

Mais le même sondage n'a pas montré de grands changements en ce qui concerne la préférence des électeurs quant à l'identité de celui qui devrait entrer à la Maison Blanche l'année prochaine: 46% pensent que ce devrait être Trump, 45% sont toujours d'avis que Biden doit rester en place et continuer à gouverner. La position des Américains en ce qui concerne la présidence n'est donc pas différente de celle d'avant le débat. Là aussi, le républicain n'avait qu'une très faible avance.

L'optimisme de l'équipe Biden s'appuie probablement sur les premiers sondages effectués depuis le débat. Mais ceux-ci peuvent être trompeurs. Premièrement, des sondages plus significatifs ne sont pas attendus avant cette semaine. Deuxièmement, les effets que Biden a laissés dans l'esprit des électeurs avec sa prestation défraîchie pourraient ne se manifester qu'à long terme. Notamment chez les électeurs indécis – et il y en a encore beaucoup.

Un prompteur ou des feuilles à l' écriture géante

Si l'on considère que le vote de novembre prochain ne sera probablement décidé que par 6% des électeurs américains, à savoir ceux des «Swing States», même de petites différences de préférence entre les deux candidats peuvent faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Et c'est là que les derniers sondages devraient inquiéter fortement l'équipe Biden et les démocrates. Car dans tous ces Etats particuliers, comme la Pennsylvanie, la Géorgie, l'Arizona, le Michigan, le Nevada et la Caroline du Nord, les électeurs indécis se sont positionnés après la prestation de Biden: ils voteraient plutôt – à ce stade – pour Trump.

Le débat télévisé. Image: keystone

Même au sein du parti démocrate, de plus en plus de voix s'élèvent pour exiger un bilan impitoyable du duel télévisé. Ce sont toutefois plutôt les députés d'arrière-ban qui s'insurgent. Tous les cadres dirigeants du parti, et a fortiori tous les candidats de remplacement potentiels, se sont jusqu'à présent rangés ostensiblement derrière Biden. Personne ne veut risquer de devenir le régicide.

Et sa femme Jill n'envisage visiblement pas de convaincre son mari, qui semble de plus en plus fragile, de changer de cap.

Le journal Bild a entendu dire dans les milieux politiques de Washington que Jill Biden était déjà considérée par certains comme une «présidente de l'ombre». «Avide de pouvoir et de vengeance», elle serait en quelque sorte aux commandes à la Maison Blanche, tandis que son mari ne serait en mesure de tenir des discours dignes de ce nom que s'il peut les lire sur un prompteur ou sur des feuilles de papier à l'écriture géante.

Les démocrates ont échoué à trouver un successeur

Il est compréhensible que Jill Biden soutienne maintenant son mari, qu'elle ne lui demande pas de se retirer. Cela fait près de 50 ans qu'ils sont mariés et Jill a toujours activement soutenu son mari au cours de sa carrière politique (contrairement à Melania Trump, qui ne s'est même pas déplacée jeudi pour assister au débat à Atlanta).

D'un autre côté, Jill Biden est aussi celle qui a le plus d'influence sur le président. Elle pourrait l'encourager à ouvrir la voie à un candidat plus jeune et plus prometteur. La question que toute l'Amérique se pose actuellement est la suivante: qui cela pourrait-il être? Au cours des quatre dernières années, les démocrates ont systématiquement échoué à faire émerger un successeur potentiel à la présidence, un candidat jouissant d'une grande notoriété et qui pourrait en outre séduire aussi bien les électeurs de droite que de gauche. Ce dilemme leur retombe aujourd'hui sur le dos.

Il se peut donc que Jill Biden ait raison lorsqu'elle dit qu'il n'y a personne d'autre pour le poste. Reste à savoir si les électeurs seront du même avis le 5 novembre.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci