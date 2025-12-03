Dans Friends, Matthew Perry a marqué toute une génération de téléspectateurs. Keystone

Le médecin qui a «exploité» Matthew Perry va être fixé sur son sort

Le Dr Salvador Plasencia, qui a nourri l'addiction de la star de Friends à la kétamine, s'apprête à connaître sa peine. Il risque jusqu'à 40 ans d'emprisonnement.

Le médecin qui a nourri l'addiction à la kétamine de Matthew Perry, acteur de Friends décédé d'une overdose en octobre 2023, doit être fixé sur sa peine mercredi. La mort du comédien, retrouvé inconscient dans son jacuzzi à 54 ans, avait choqué les fans de cette série culte et suscité une pluie d'hommages à Hollywood.

Deux ans plus tard, le Dr Salvador Plasencia, l'un des principaux responsables de ce drame pour lequel cinq personnes sont poursuivies, affronte ses responsabilités. Il n'a pas fourni la kétamine qui a tué l'acteur, mais il a reconnu en juillet lui avoir vendu une vingtaine de flacons de cet anesthésiant hautement réglementé, dans les semaines précédant sa mort.

Le Dr Salvador Plasencia Keystone

Il risque jusqu'à 40 ans d'emprisonnement et a promis de renoncer volontairement à exercer la médecine. Selon l'accusation, c'est lui qui a organisé l'«exploitation» de Matthew Perry, après la rechute de la star dans ses problèmes d'addiction à l'automne 2023.

«Je me demande combien ce crétin va payer», a écrit Plasencia à un autre médecin auprès duquel il se fournissait en kétamine, selon un SMS exhumé par les enquêteurs. Les flacons de kétamine coûtaient environ 12 dollars aux médecins impliqués, mais étaient revendus «2000 dollars»" à l'acteur, selon les autorités.

«Sans but médical légitime»

Matthew Perry prenait initialement de la kétamine de manière supervisée dans le cadre de sessions de thérapie contre la dépression. Mais cet anesthésiant légal, détourné par de nombreux fêtards pour ses propriétés stimulantes ou euphorisantes, l'a progressivement rendu accro.

Au sein du petit réseau qui a exploité les faiblesses de l'acteur, le Dr Plasencia a agi «sans but médical légitime», d'après l'accusation. Il injectait parfois lui-même la kétamine à l'acteur, à son domicile.

Lors d'un de ces rendez-vous, la pression artérielle de Matthew Perry «a augmenté, provoquant une paralysie» du comédien, selon l'enquête. Un épisode qui n'a pas empêché le médecin de laisser plusieurs flacons supplémentaires à l'assistant de la star.

Le Dr Plasencia est «profondément repentant», avait assuré son avocate, Karen Goldstein, lors de sa reconnaissance de culpabilité en juillet. «Il espère que son cas servira d'avertissement aux autres professionnels de santé et conduira à une surveillance plus stricte et à des protocoles clairs pour l'industrie de la kétamine à domicile, en pleine expansion, afin d'éviter que de telles tragédies ne se reproduisent à l'avenir», avait-elle ajouté.

Dépendance aux médicaments et à l'alcool

Un second médecin, l'assistant personnel de la star, un intermédiaire et une dealeuse sont également poursuivis dans cette affaire. Tous ont accepté de plaider coupable et doivent être fixés sur leur peine dans les deux prochains mois.

Attendue mercredi prochain, la peine réservée à la dealeuse, Jasveen Sangha, sera scrutée de près. Connue dans les coulisses d'Hollywood comme la «reine de la kétamine», cette jet-setteuse américano-britannique a vendu le flacon qui a tué Matthew Perry. L'acteur avait publiquement parlé de ses problèmes d'addiction.

Dans Friends (1994-2004), il a marqué toute une génération de téléspectateurs en incarnant Chandler, le pitre de la joyeuse bande de copains new-yorkais suivie par la série. Mais hors caméra, son mal-être l'a plongé dans la dépendance aux médicaments et à l'alcool.

Dans ses mémoires publiés en 2022, il avait confié avoir suivi 65 séances de sevrage, dépensant plus de neuf millions de dollars. Il avait aussi subi plusieurs opérations chirurgicales liées à ses problèmes d'addiction à la drogue, dont une intervention durant sept heures au niveau du côlon en 2018, allant jusqu'à affirmer: «Je devrais être mort». (jzs/afp)