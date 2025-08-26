La Poste française avait annoncé ne plus envoyer de colis la semaine dernière. Keystone

Vingt-cinq pays suspendent leurs envois postaux vers les Etats-Unis

Les postes de 25 pays ont décidé de cesser les livraisons dans le pays de Donald Trump. Les droits de douane continuent à générer beaucoup d'incertitudes.

L'Union postale universelle (UPU) a recensé mardi un total de 25 pays (dont la Suisse, ndlr) ayant décidé de suspendre leurs livraisons de colis vers les Etats-Unis, en raison des incertitudes liées à l'impact de droits de douane imminents décidés par le président américain Donald Trump. La Suisse fait partie du nombre.

Par décret du 30 juillet, l'administration américaine a décidé, avec effet au 29 août, de supprimer l'exemption de droits de douane qui bénéficiait jusqu'alors aux petits colis postaux (les envois de marchandises d'une valeur égale ou inférieure à 800 dollars).

Ces colis seront soumis à partir de vendredi aux mêmes taux de droits de douane que ceux appliqués aux autres importations en provenance des pays d'origine. Soit par exemple, 15% pour les pays de l'Union européenne (UE), 39% pour la Suisse ou 50% pour l'Inde. Seuls les envois entre particuliers d'une valeur de moins de 100 dollars restent exemptés de droits.

Cette décision a suscité une vague d'annonces de la part de services postaux, de Suisse, de Belgique, d'Allemagne, d'Espagne, de France, du Royaume-Uni, d'Inde, du Japon, d'Australie ou de Nouvelle-Zélande, de suspendre les envois de colis à destination des Etats-Unis.

«Incertitude»

«Les opérateurs postaux de 25 pays membres» ont déjà informé avoir «suspendu leurs services postaux vers les Etats-Unis», du fait des incertitudes liées à la décision américaine, a indiqué l'Union postale universelle (UPU) dans un communiqué.

«Ces suspensions resteront en vigueur dans l'attente de plus amples informations sur la mise en oeuvre des mesures annoncées par les autorités américaines», a ajouté l'institution onusienne basée à Berne.

Outre la brièveté du délai de mise en oeuvre de la décision, le problème réside surtout dans le fait que le décret oblige «les transporteurs et autres parties autorisées à percevoir à l'avance, auprès des expéditeurs, les droits de douane et à en transférer les montants consolidés au Bureau des douanes et de la protection des frontières des Etats-Unis», a expliqué l'UPU.

Faute d'avoir eu le temps de se préparer à ces nouvelles «exigences opérationnelles», les services postaux de plusieurs pays ont saisi l'UPU, qui étudie actuellement «des solutions durables» à même de permettre de faire repartir les flux postaux. L'agence postale des Nations unies suggère notamment des «droits acquittés», système qui faciliterait la perception et le transfert des droits de douane.

Initialement la mesure américaine, prise début 2025, visait seulement la Chine et Hong Kong, dans le cadre de l'offensive de l'administration Trump contre les géants du commerce en ligne Shein et Temu. Elle a été généralisée à tous les pays, pour en assurer son efficacité. (sda/ats/afp)