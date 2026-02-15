Dans un climat de tension, le pays célébrait les 21 ans de l'assassinat de l'ex-premier ministre Rafik ce week-end. Keystone

Des frappes israéliennes font 4 morts à l'est du Liban

Malgré le cessez-le-feu avec Israël, plus de 370 personnes ont déjà été tuées au Liban.

Des frappes israéliennes ont fait quatre morts dans l'est du Liban, près de la frontière syrienne, a rapporté dimanche l'agence de presse officielle libanaise ANI. L'armée israélienne affirme avoir ciblé le groupe palestinien Jihad islamique.

Malgré une trêve conclue en novembre 2024 qui visait à mettre fin à plus d'un an d'hostilités, Israël mène des attaques régulières sur le Liban et a maintenu des troupes dans cinq zones qu'il juge stratégiques.

L'armée israélienne dit généralement viser le Hezbollah pro-iranien, mais aussi le Hamas palestinien. La frappe de dimanche semble être la première contre le Jihad islamique annoncée par Israël depuis le cessez-le-feu.

Selon l'agence de presse officielle libanaise ANI, un drone israélien «a visé une voiture à la frontière libano-syrienne», tuant quatre personnes. Le ministère de la Santé libanais a confirmé ce bilan.

L'armée israélienne, dans un communiqué, a indiqué avoir «frappé des terroristes du Jihad islamique palestinien dans la région de Majdal Anjar».

Des membres du Jihad islamique avaient été tués durant les hostilités entre Israël et le Hezbollah, qui avaient éclaté dans la foulée de la guerre dans la bande de Gaza.

Le Jihad islamique et le Hamas avaient pendant cette période revendiqué des attaques et des tentatives d'infiltration au Liban.

Depuis le cessez-le-feu de novembre 2024, plus de 370 personnes ont été tuées dans des raids israéliens au Liban, selon un bilan de l'AFP se basant sur les données du ministère de la Santé.

Conformément à l'accord de cessez-le-feu, l'armée libanaise avait annoncé en janvier avoir achevé la première phase de son plan de désarmement du Hezbollah, dans la zone située au sud du fleuve Litani, à environ 30 km de la frontière israélienne.

Si certaines factions palestiniennes avaient remis l'année dernière des armes aux autorités libanaises, décidées à accélérer le désarmement, le Hamas et le Jihad islamique n'ont pas annoncé leur intention de faire de même. (ats/afp)