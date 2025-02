Ginette Moulin entourée de gendre et successeur Philippe Houzé, et de son petit-fils, Guillaume. Image: French Select

La propriétaire des Galeries Lafayette n'est plus

Energique femme d'affaires, pilier du groupe et mécène artistique, la propriétaire du Groupe Galeries Lafayette, Ginette Moulin, est morte dimanche à 98 ans, a indiqué mardi le groupe à l'AFP.

Petite-fille de Théophile Bader, cofondateur des Galeries Lafayette, elle a consacré sa vie à perpétuer et moderniser l’héritage familial, tout en s’engageant activement dans le mécénat artistique. Fille de Max Heilbronn, fondateur de Monoprix et résistant déporté durant la Seconde Guerre mondiale, Ginette Moulin a grandi dans un environnement où l’innovation commerciale et le courage étaient des valeurs fondamentales. Après des études d’histoire, d’anglais et de chinois, elle épouse Etienne Moulin, rencontré par l’entremise de son père, et ensemble, ils auront trois filles.

En 2005, à la suite du décès de son époux, Ginette prend la présidence du conseil de surveillance des Galeries Lafayette. Sous sa direction, le groupe connaît une expansion significative, tout en restant fidèle à son esprit d’origine.

Passionnée par l’art, Ginette, aux côtés de son petit-fils Guillaume Houzé, a soutenu de nombreux artistes contemporains. En 2013, elle crée le fonds de dotation Famille Moulin pour encourager la création artistique, aboutissant à l’ouverture en 2018 de Lafayette Anticipations, une fondation dédiée à l’art contemporain située dans le Marais à Paris.

Ginette Moulin laisse derrière elle un empire commercial emblématique, mais qui peine encore à panser les plaies et les conséquences de la pandémie de Covid-19. La pandémie et les diverses restrictions de déplacements l'ont en effet privé de larges parts de sa clientèle, en particulier internationale, quand ses affaires n'étaient pas tout bonnement entravées par les différents confinements en 2020 et 2021.

Mi-décembre, le site de ventes privées en ligne BazarChic, propriété des Galeries, a lancé un «projet de cessation d'activité» qui menacerait une centaine d'emplois selon plusieurs médias, sauf si un repreneur venait à être trouvé. En juin, le groupe indiquait vouloir retrouver en 2024 ses ventes de 2019, soit 3,85 milliards d'euros de volume d'affaires sous enseigne. L'entreprise, qui a fêté en 2024 ses 130 ans d'existence, avait réalisé 3,6 milliards d'euros de ventes en 2023 sous enseigne, dont 1,9 milliard par le seul magasin du boulevard Haussmann.(mbr/ats)