Ce journaliste star français révèle: «Oui, je suis un malade mental»

«Je me retrouve en face de ce grand psychiatre qui me dit: "Vous souffrez de dépression depuis dix ans, ce n'est pas normal. On vous a donné de mauvais médicaments. On va trouver ensemble les bons, et ça ira très vite mieux." Et rendez-vous dans quinze jours. Deux semaines après: "Ça va mieux ?" Je dis que non. "Alors on arrête, on change, si ça ne marche pas au bout de quinze jours, ça ne marchera jamais."»