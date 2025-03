Cyclone et ouragans: le Mozambique et les Etats-Unis touchés

Les Etats-Unis et le Mozambique ont été balayés par des tempêtes et des vents violents. Les autorités des deux pays font état samedi de respectivement d'au moins quatorze et seize morts.

Un camion renversé par la tempête dans le Missouri. Keystone

Le cyclone Jude a causé la mort d'au moins seize personnes au Mozambique, selon un nouveau bilan en hausse communiqué samedi par l'Institut de gestion des risques et désastres (INGD).

Les autorités ont également recensé deux disparus et près de 60 blessés. Le cyclone, dont les rafales ont atteignaient 195km/h, a touché terre lundi au niveau de la province de Nampula, dans le nord.

Il s'agit du troisième depuis décembre à toucher ce pays bordé par l'océan Indien qui figure parmi les plus pauvres de la planète.

Pour Jude, le bilan provisoire fait état de plus de 300 000 personnes affectées et près de 33 000 habitations détruites, dans des zones voisines à celles dévastées par Chido trois mois plus tôt.

Aux Etats-Unis aussi

Par ailleurs, dans le centre et le sud des Etats-Unis, au moins quatorze personnes sont mortes et des dizaines ont été blessées lors du passage de tornades et de violentes tempêtes, ont annoncé samedi les autorités locales.

L'Etat du Missouri a confirmé 11 «décès liés aux tempêtes», dans un communiqué sur X, ajoutant «travailler sans relâche pour venir en aide à ceux dans le besoin et évaluer les dommages».

Dans l'Arkansas voisin, trois personnes ont péri, et 29 ont été blessées. D'autres tornades sont prévues samedi notamment en Louisiane, dans le Mississipi et le Tennessee. (ats/vz)