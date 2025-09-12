Tyler R. est le principal suspect dans le meurtre de Charlie Kirk. Image: dr

Voici la chronologie des 33 heures de chasse pour retrouver Tyler R.

Le principal suspect dans le meurtre de Charlie Kirk a donné lieu à une chasse à l'homme qui s'est étalée sur de longues heures. On fait le point sur la chronologie de l'arrestation de Tyler R.

Il s'appelle Tyler R. et est le tueur présumé de Charlie Kirk, un soutien de Donald Trump et célèbre influenceur conservateur.

Si l'homme de 22 ans a réussi à échapper aux forces de l'ordre durant 33 heures, son périple s'est arrêté jeudi 11 septembre. C'est son père qui a alerté les autorités.

Mercredi 10 septembre

, heure américaine (20h23, heure suisse): Kirk est en train de répondre à une question lors de la première étape de son «American Comeback Tour». C'est à ce moment précis qu'il est abattu devant des centaines de spectateurs. 12h39: Les premiers agents du FBI sont dépêchés sur place. Des avions sont immédiatement mobilisés pour «transporter des preuves médico-légales» et envoyer des renforts sur les lieux.

Jeudi 11 septembre

Les autorités publient une nouvelle vidéo de surveillance montrant le suspect courant sur un toit surplombant l'événement, sautant au sol puis quittant les lieux. 22h00: C'est à ce moment que Tyler R., 22 ans, est placé en garde à vue, selon la presse américaine qui relaie le discours de Patel. Plus tard, un responsable des forces de l'ordre, interrogé par CNN, confirme que Tyler R. avait été identifié par son père grâce aux photos du FBI. Il est expliqué que le suspect avait avoué les faits à son père lorsqu'il a été confronté.

Vendredi 12 septembre