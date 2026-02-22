De nombreux Etats mexicain étaient en proie aux violences dimanche. Keystone

Le Mexique s'embrase après l'assassinat d'un baron de la drogue

Plusieurs Etats du pays sont en proie à des violences, après l'assassinat du baron de la drogue El Mencho.

Le puissant baron de la drogue dit El Mencho, chef du cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a été tué dimanche lors d'une opération militaire, a annoncé l'armée mexicaine.

Tué à l'âge de 59 ans, «El Mencho» était considéré comme le dernier des grands parrains depuis l'arrestation des fondateurs du cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán «El Chapo» et Ismael «Mayo» Zambada, incarcérés aux Etats-Unis.

«El Mencho» a été blessé lors d'une opération menée dans la localité de Tapalpa, dans l'Etat de Jalisco (ouest), et est mort «pendant son transfert par voie aérienne vers la ville de Mexico», a détaillé l'armée dans un communiqué.

Nemesio Oseguera était l'un des barons de la drogue les plus recherchés par le Mexique et les Etats-Unis qui offraient jusqu'à 15 millions de dollars pour sa capture.

Le CJNG, qu'Oseguera avait formé en 2009, a été qualifiée en 2025 d'organisation terroriste par les Etats-Unis, qui l'accusent de trafic de cocaïne, d'héroïne, de méthamphétamine et de fentanyl.

Plus tôt dimanche, des hommes armés avaient bloqué avec des voitures et des camions incendiés plusieurs axes routiers de l'Etat de Jalisco, en réaction à une opération des forces fédérales dans la région.

Ces actions sont généralement utilisées pour entraver les opérations des autorités quand elles visent une cible de grande valeur du trafic de drogue.

Incendie et panique dans les aéroports

Les autorités locales ont recommandé à la population de ne pas sortir de chez elle. L'Etat de Jalisco accueillera quatre matchs de la Coupe du monde de football 2026.

Le CJNG est l'un des cartels les plus violents au Mexique, selon le département d'Etat qui le décrit comme un cartel «transnational, présent dans presque tout le Mexique», qui pratique l'extorsion, le trafic de migrants, vole du pétrole et des minerais, et commerce des armes.

Selon l'agence Reuteurs, citée par Zonebourse, Air Canada a annoncé dimanche qu'elle suspendait temporairement ses opérations à Puerto Vallarta, au Mexique, tandis que United Airlines a indiqué avoir annulé ses vols à destination de cette ville.

Selon des médias américains comme le Journal de Montréal, plusieurs états sont désormais en proie à des violences. El Universal évoque des moment de chaos à l'aéroport de Guadalajara. Sur X, un pilote a même fait état d'hommes armés dans l'aéroport. (joe/ats)

