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Le chanteur italien Gino Paoli est mort

Sanremo Im 11/02/2023 - 73Â Festival di Sanremo / foto Image nella foto: Gino Paoli *** Sanremo Im 11 02 2023 73rd Sanremo Festival photo Image in the photo Gino Paoli PUBLICATIONxNOTxINxITA
Gino Paoli à Sanremo en 2023.Image: www.imago-images.de

Le chanteur italien Gino Paoli est mort

Le chanteur et compositeur italien est décédé à 91 ans. L'un de ses célèbres succès avait notamment été intégré à la bande originale du film Les Affranchis de Martin Scorsese en 1990.
24.03.2026, 16:2224.03.2026, 16:22

L'auteur-compositeur-interprète italien Gino Paoli est décédé dans la nuit de lundi à mardi à l'âge de 91 ans , a annoncé sa famille. Il avait écrit les célèbres succès Il cielo in una stanza et Sapore di sale.

Gino Paoli est devenu célèbre au début des années 1960 et fut une voix importante d'une génération de musiciens italiens inspirés par Jacques Brel et Georges Brassens. Il cielo in una stanza (Le ciel dans une chambre) est sorti en 1960. Initialement interprétée par la jeune Mina – qui allait devenir l'artiste musicale la plus célèbre d'Italie – la chanson a ensuite été intégrée à la bande originale du film de gangsters Les Affranchis (1990) de Martin Scorsese.

Vidéo: YouTube/Rai

Gino Paoli a déclaré plus tard que l'inspiration de cette chanson lui était venue dans une maison close au plafond violet à Gênes, la ville portuaire historique où il a grandi et où il est mort.

Une vie personnelle tourmentée

L'ensemble de la classe politique a rendu hommage au chanteur, dont la vie personnelle a été tourmentée.

Alors qu'il était marié à sa première épouse, il a eu une liaison avec l'actrice Stefania Sandrelli, qui était adolescente à l'époque. Ils ont eu une fille, Amanda, née en 1964, lorsque Sandrelli avait 18 ans. L'actrice a déclaré avoir inspiré l'autre grand succès de Paoli, Sapore di sale (Goût de sel), qu'il a écrit en Sicile.

Stefania Sandrelli, Italien actress, poses on the Red Carpet during the 69th Locarno International Film Festival, Friday, August 5, 2016, in Locarno, Switzerland. The festival runs from 3 to 13 August ...
Stefania Sandrelli à Locarno en 2016Image: KEYSTONE

Il a également entretenu une relation intense avec la chanteuse Ornella Vanoni, décédée en novembre. Les deux artistes sont restés amis, collaborant tout au long de leur carrière.

Voir Rosalía en concert et mourir

Gino Paoli a lutté contre l'alcoolisme et la toxicomanie à partir de la fin des années 1960 avant de faire son retour dans les années 1980. En 1987, il a été élu au Parlement pour le Parti communiste italien. Il l'a quitté en 1992 pour poursuivre sa carrière musicale. (jzs/ats)

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