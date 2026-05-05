Image: montage watson

Macron s'improvise chanteur et ça scandalise en France

Le président français est en visite officielle en Arménie, où il est attendu pour divers hommages et la signature d'un partenaire stratégique entre les deux républiques. Il en a profité pour pousser la chansonnette.

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Emmanuel Macron sait comment créer le buzz. Pour preuve, cette dernière séquence au cœur d'un dîner d'Etat en Arménie où le président français a offert un intermède musical en interprétant le célèbre titre La Bohême de Charles Aznavour.

La scène s’est déroulée lundi soir à Erevan, dans une ambiance conviviale. Accompagné au piano par le président arménien Vahagn Khatchatourian et le Premier ministre Nikol Pachinian à la batterie, ils ont entonné à trois La Bohème.

Macron Chante La Bohème Vidéo: extern / rest

Mais alors que La bohème désigne un mode de vie marginal, libre et insouciant, souvent associé aux artistes et intellectuels du XIXe siècle qui rejetaient les conventions bourgeoises, certains internautes français ont peu goûté l'ironie, Emmanuel Macron et sa politique représentant l'inverse de ce que chantait le génie franco-arménien de la chanson, décédé en 2018. Quelques exemples:

«Mozart se met à la chanson populaire, mon Dieu»

«Quel cirque. Charles Aznavour doit se retourner dans sa tombe.»

«Et il nous chante " La bohème "...

gaz...+15%

essence 95..+17%

gasoil..+30%

inflation..+2%

11 millions de pauvres etc etc..

Pathétique non ??»

«Il massacre La bohème comme il a massacré la France»

«Chanson qui correspond bien au mantra de son gourou "vous ne posséderez rien et vous serez heureux" c'est dingue que lui ne cherche pas à être heureux du coup... mais ils font TOUT pour que nous soyons très très très heureux»

«La communication pour essayer de réhabiliter aux yeux des français Macron marche à plein régime !!!! Mais ça tourne au ridicule…….»

«La bohème , c'est nous. C'est ce dans quoi il nous a empêtré. Inutile de souligner que c'est encore là un foutage de gueule provocateur et bien conscient....»

Mais au-delà de cette parenthèse musicale, la visite officielle s’inscrit dans un contexte diplomatique important. En déplacement pour le sommet de la Communauté politique européenne, le président français veut y rappeler la «relation singulière» entre les deux pays, marquée par une histoire commune et de nombreux élans de solidarité. Des liens qui devraient encore se renforcer ce mardi 5 mai, Paris et Erevan devant signer un partenariat stratégique visant à développer leur coopération, notamment en matière de défense et d’économie. (hun)