Macron s'improvise chanteur et ça scandalise en France
Emmanuel Macron sait comment créer le buzz. Pour preuve, cette dernière séquence au cœur d'un dîner d'Etat en Arménie où le président français a offert un intermède musical en interprétant le célèbre titre La Bohême de Charles Aznavour.
La scène s’est déroulée lundi soir à Erevan, dans une ambiance conviviale. Accompagné au piano par le président arménien Vahagn Khatchatourian et le Premier ministre Nikol Pachinian à la batterie, ils ont entonné à trois La Bohème.
Macron Chante La Bohème
Mais alors que La bohème désigne un mode de vie marginal, libre et insouciant, souvent associé aux artistes et intellectuels du XIXe siècle qui rejetaient les conventions bourgeoises, certains internautes français ont peu goûté l'ironie, Emmanuel Macron et sa politique représentant l'inverse de ce que chantait le génie franco-arménien de la chanson, décédé en 2018. Quelques exemples:
gaz...+15%
essence 95..+17%
gasoil..+30%
inflation..+2%
11 millions de pauvres etc etc..
Pathétique non ??»
Mais au-delà de cette parenthèse musicale, la visite officielle s’inscrit dans un contexte diplomatique important. En déplacement pour le sommet de la Communauté politique européenne, le président français veut y rappeler la «relation singulière» entre les deux pays, marquée par une histoire commune et de nombreux élans de solidarité. Des liens qui devraient encore se renforcer ce mardi 5 mai, Paris et Erevan devant signer un partenariat stratégique visant à développer leur coopération, notamment en matière de défense et d’économie. (hun)