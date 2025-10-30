En Suisse, les tarifs des abonnements Premium vont augmenter au mois de novembre. Image: imago

Vous ne voulez par payer Spotify plus cher? Voici comment faire

Dès le mois de novembre, le service de streaming de musique va augmenter ses tarifs en Suisse. Voici comment éviter cette augmentation.

Depuis le mois de septembre déjà, les nouveaux utilisateurs de Spotify doivent payer des tarifs plus élevés. Les clients existants ont jusqu'ici bénéficié d’un sursis, mais celui-ci arrive à son terme. A partir du samedi 1er novembre, eux aussi devront payer leur abonnement plus cher.

Les personnes concernées ont été averties ces derniers jours par e-mail. «A partir de votre date de facturation en novembre, le prix de votre abonnement passera de 13,95 CHF/mois à 15,95 CHF/mois», indique le message adressé aux abonnés, avant de justifier cet ajustement:

«Nous augmentons le prix de Premium Personnel afin de continuer à développer nos offres et nos fonctionnalités, et à améliorer la plateforme»

Les nouveaux tarifs de Spotify

Premium Personnel : 15,95 CHF au lieu de 13,95 CHF

: 15,95 CHF au lieu de 13,95 CHF Premium Etudiants : 8,95 CHF au lieu de 7,95 CHF

: 8,95 CHF au lieu de 7,95 CHF Premium Duo : 21,95 CHF au lieu de 18,95 CHF

: 21,95 CHF au lieu de 18,95 CHF Premium Famille: 26,95 CHF au lieu de 22,95 CHF

Comment éviter l'augmentation

Ceux qui trouvent l’abonnement trop cher doivent agir avant le mois de novembre. Résilier son abonnement n’est pas la seule option. Les clients existants disposent d’un moyen de continuer à payer l’ancien tarif, et cela concerne les abonnements Personnel, Duo et Famille.

L’abonnement Premium comprend 12 heures gratuites d’écoute de livres audio. Mais si vous ne souhaitez pas profiter de cette offre, vous pouvez désactiver cette fonction, et conserver ainsi l’ancien tarif.

Si, plus tard, vous souhaitez écouter un livre, il faudra simplement le payer séparément. Cette version réduite de l’abonnement, qui permet toujours d’écouter de la musique sans publicité et hors ligne, porte désormais le nom de Basic.

Comment modifier son abonnement

Si vous ne voulez pas de la hausse du prix de votre abonnement, deux options s’offrent à vous. Vous pouvez le résilier, ou passer à la formule Basic. Celle-ci peut être modifiée en ligne.

Ouvrez les paramètres en cliquant sur votre photo de profil, puis accédez à votre compte. Sous «Votre abonnement», vous verrez les formules disponibles vers lesquelles vous pouvez basculer. Si l’abonnement Basic n’apparaît pas, cela signifie que vous n’y avez pas droit. Cliquez sur «Sélectionner» à côté de la formule souhaitée.

Votre abonnement restera actif jusqu’à la prochaine date de facturation. Si vous avez un abonnement d’essai, celui-ci passera immédiatement à Spotify Free.

Pas d’inquiétude, vos playlists sont conservées, et résilier votre abonnement ne signifie pas que vous ne pouvez plus écouter de musique. En revanche, vous devrez supporter les interruptions publicitaires.

Les alternatives à Spotify

Ceux qui souhaitent se détacher complètement de Spotify peuvent supprimer définitivement leur compte depuis la section «Abonnements». Le service de streaming est depuis des années critiqué pour la faible rémunération des artistes. Il existe désormais de nombreuses alternatives:

Tidal (13,90 CHF par mois pour un abonnement individuel)

Qobuz (17,99 CHF/mois)

Apple Music (13,90 CHF/mois)

Youtube Music (13,90 CHF/mois)

Soundcloud (6,49 CHF/mois (sans pub et en ligne), 13,99 CHF/mois (accès à tous les titres en haute qualité audio)

Bandcamp (paiement par utilisation)

Deezer (14,95 CHF/mois)

Comment transférer vos playlists

Il reste toutefois un problème. Après des années passées sur Spotify, vous avez sans doute accumulé de nombreuses playlists auxquelles il serait difficile de renoncer. Heureusement, il existe aujourd’hui des solutions techniques pour les transférer facilement d’une plateforme à l'autre.

Avec des applications comme Soundiiz, TuneMyMusic, SongShift ou FreeYourMusic, vous pouvez déplacer vos listes de lecture entre la plupart des services de streaming de musique.

Ces outils sont payants, mais le coût reste raisonnable si vous ne faites l’opération qu’une seule fois. Sur Soundiiz, le transfert de playlists coûte environ 6 francs, l’abonnement étant valable un mois, à condition de penser à le résilier aussitôt. Avec FreeYourMusic, il faut souscrire au minimum trois mois, pour un total de 14 francs.

Traduit de l'allemand par Joel Espi