Nigeria

Blasphème: une femme brûlée vive par la foule au Nigeria

Police officers stand guard during a protest in Lagos, Nigeria, Thursday, Aug. 1, 2024. Thousands of mostly young people poured onto the streets across Nigeria on Thursday as they protested against th ...
La police de l'État du Niger continue à rechercher les agresseurs (image d'archives).Keystone

Blasphème: une femme brûlée vive par la foule au Nigeria

Accusée d'avoir fait outrage au prophète de l'islam Mahomet, une femme a été tuée par le feu ce week-end dans l'État du Niger. Les agresseurs courent toujours.
02.09.2025, 07:4702.09.2025, 07:47
Une femme a été brûlée vive ce week-end par une foule musulmane pour avoir prétendument blasphémé contre le prophète de l'islam Mahomet, dans l'État du Niger, au centre du Nigeria, a déclaré lundi la police. La victime a été identifiée comme étant une vendeuse de nourriture.

«La police a condamné tout acte de justice populaire et a exhorté la population à rester calme», alors que la police continue à rechercher les agresseurs, a déclaré un porte-parole de la police de l'État du Niger, dans un communiqué.

10 ans après Charlie Hebdo, le blasphème tue toujours

Le blasphème est passible de la peine de mort en vertu de la charia islamique, qui s'applique dans douze États à majorité musulmane parallèlement au droit commun. Dans de nombreux cas, les accusés sont tués par des foules en colère sans passer par la procédure judiciaire.

Chrétiens et musulmans

Les tensions religieuses dues à la méfiance et à la suspicion mutuelles sont généralement vives entre musulmans et chrétiens au Nigeria, dont la population de 220 millions d'habitants est répartie de manière à peu près égale entre les deux confessions. Chrétiens et musulmans ont tous été victimes d'actes de violence collective pour blasphème présumé.

En juin 2023, un boucher de la ville de Sokoto, dans le nord du pays, a été lapidé à mort pour blasphème présumé contre le prophète, un an après qu'une étudiante chrétienne a été tuée par des camarades musulmans pour une accusation similaire.

Ces dernières années, deux religieux musulmans et un chanteur de gospel musulman ont été condamnés à mort pour blasphème par les tribunaux de la charia de Kano, la plus grande ville du nord du Nigeria. Les peines n'ont pas encore été exécutées, les condamnés ayant fait appel de leur condamnation. (jzs/ats)

