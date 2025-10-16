bien ensoleillé11°
L'Eglise norvégienne présente ses excuses aux homosexuels

epa12458070 Olav Fykse Tveit, the leading bishop of the Church of Norway, stands in Rainbow Street outside the London pub in Oslo, Norway, 16 October 2025, before giving a speech in which he expressed ...
En 2023, l'évêque Olav Fykse Tveit avait lui-même participé à la Marche des fiertés.Keystone
Lors d’une cérémonie symbolique au London Pub d’Oslo, haut lieu de la communauté gay, l'Eglise luthérienne de Norvège a présenté jeudi ses excuses envers les personnes homosexuelles pour les discriminations subies au fil des décennies.
16.10.2025, 18:3816.10.2025, 18:38

C'est dans un bar de la communauté gay à Oslo que l'Eglise luthérienne de Norvège a présenté ses excuses, jeudi, aux homosexuels pour la façon dont elle les a traités dans le passé.

Comme nombre d'autres religions, l'Eglise protestante norvégienne, qui compte 3,4 millions de membres soit plus de 60% de la population norvégienne, a longtemps discriminé les homosexuels, leur refusant de devenir pasteur ou de se marier religieusement.

«L'Eglise de Norvège a infligé la honte, de graves torts et de la douleur aux homosexuels»
L'évêque Olav Fykse Tveit, primat de l'Eglise de Norvège, à l'intérieur du London Pub

«Cela n'aurait pas dû se produire et je leur dis aujourd'hui: pardon», a-t-il dit, en estimant que «discrimination, différence de traitement et harcèlement» avaient conduit certains à perdre la foi.

Lausanne porte plainte après le vandalisme de bancs arc-en-ciel

Dans les années 1950, la Conférence des évêques avait qualifié les homosexuels de «danger social d'envergure mondiale» et qualifié leurs actes de «pervers et méprisables».

Avec le temps, l'Eglise de Norvège a adopté une approche plus libérale, jugée tardive par beaucoup. Elle autorise les pasteurs homosexuels depuis 2007 et les unions religieuses de personnes du même sexe depuis 2017.

Trop tard

Ces excuses sont «fortes et importantes» mais arrivent «trop tard pour ceux d'entre nous qui sont morts du sida (...) le coeur rempli d'angoisse parce que l'Eglise considérait que l'épidémie était le châtiment de Dieu», a réagi Stephen Adom, leader de l'Association pour la diversité de genre et de sexualité en Norvège.

epa12458071 Olav Fykse Tveit (C), the leading bishop of the Church of Norway, sits in the London pub in Oslo, Norway, 16 October 2025, before giving a speech in which he expressed an apology to the LG ...
L'évêque principal de l'Eglise de Norvège, ce jeudi.Keystone

«Nous observons une vague chrétienne conservatrice et populiste de droite déferler pays après pays. Aux Etats-Unis, en Hongrie mais aussi en Norvège, il devient de plus en plus accepté, chez des dirigeants religieux et politiques, de dénigrer la diversité humaine des identités et des corps», a-t-il déploré.

Présidente d'un réseau chrétien pour lesbiennes, Hanne Marie Pedersen-Eriksen, elle-même pasteure homosexuelle, a jugé que «ces excuses représentent une réparation importante et marquent enfin la fin d'un chapitre sombre de l'histoire de l'Eglise».

«Débauche contre nature»: quand Fribourg emprisonnait les homosexuels

Lieu symbolique

Le London Pub est l'un des deux bars visés par une fusillade qui avait fait deux morts et neuf blessés en marge de la Marche des fiertés le 25 juin 2022. Son auteur, Zaniar Matapour, un Norvégien d'origine iranienne qui avait prêté allégeance au groupe Etat islamique, a été condamné à la peine maximale, 30 ans de prison extensibles indéfiniment, pour «acte terroriste aggravé».

En 2023, Olav Fykse Tveit avait lui-même participé à la Marche des fiertés, une première pour un primat de l'Eglise de Norvège. Selon une enquête conduite par l'institut Opinion pour l'Eglise de Norvège, 65% des personnes interrogées estiment qu'il est «grand temps» que l'Eglise présente ses excuses aux homosexuels.

D'autres Eglises protestantes en Angleterre ou au Canada ont présenté des excuses similaires ces dernières années. (mbr/ats)

