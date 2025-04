Une fidèle prie lors d'une messe commémorative pour le défunt pape François dans la cathédrale principale de la place El Zocalo à Mexico, le 21 avril 2025. Image: AFP

Pourquoi le pape François est une icône pour les migrants de l’ère Trump

Face aux murs de Trump, le pape François avait choisi la prière, les gestes symboliques et la parole. Pour les migrants, il était un refuge.

Hérika MARTÍNEZ, Ciudad Juárez, Mexique / AFP

De la frontière Mexique–Etats-Unis au Chili en passant par le Honduras, des migrants d'Amérique latine rencontrés par l'AFP portent le deuil du pape argentin François qui les a défendus face aux politiques répressives de Donald Trump.

La Colombienne Yulieth Cuéllar se souvient d'un pape qui «priait beaucoup pour nous, les migrants», à Ciudad Juárez dans le nord du Mexique aux portes des États-Unis, où le jésuite argentin décédé lundi avait célébré une messe près de la frontière lors de sa visite en février 2016.

Dans un plaidoyer pour les migrants, François avait alors découvert «la terre promise où ne ruisselle ni le lait ni le miel», d'après les souvenirs de l'évêque de Ciudad Juárez, José Guadalupe Torres, lors d'une messe lundi à la mémoire de François.

«Ses prières touchaient profondément», ajoute la Colombienne de 28 ans bloquée à Ciudad Juárez en raison de l'annulation de programmes migratoires par le président américain Donald Trump dès son retour au pouvoir le 20 janvier dernier.

Yulieth Cuéllar fait partie des quelque 3000 migrants qui cherchent depuis à s'installer à Ciudad Juárez. «C'était un grand pape», ajoute la jeune femme dans un réfectoire de l'Eglise catholique où la solidarité s'organise autour des candidats à l'exil.

Contre les injustices

Lors de sa visite à Ciudad Juárez le 17 février 2016, le pape avait célébré une messe qui s'adressait également aux fidèles réunis de l'autre côté du rio Bravo/rio Grande dans le stade de l'université d'El Paso. «Grâce à la technologie, nous pouvons prier, chanter et célébrer ensemble cet amour miséricordieux (...) qu'aucune frontière ne pourra nous empêcher de partager», avait-il conclu. Le descendant d'exilés italiens avait aussi dénoncé le «chemin chargé de terribles injustices» des migrants d'aujourd'hui «esclavagisés, séquestrés, victimes d'extorsions».

La sculpture créée par l'artiste Pedro Francisco Rodriguez Delgado en 2017, représentant le défunt pape François, à Ciudad Juárez. Image: AFP

Et il avait prié pour les migrants devant une croix plantée près d'un grillage que Donald Trump a ensuite remplacé par une barrière métallique. En mars 2023, le pape avait prié pour les 40 étrangers – principalement vénézuéliens – morts dans l'incendie d'un centre de détention à Ciudad Juárez le 27 mars 2023.

Un pape anti-Trump

A plusieurs reprises, le pape a défié Donald Trump et sa politique anti-migrants. «Une personne qui veut construire des murs et non des ponts n'est pas chrétienne», avait lancé François en 2016, en pleine campagne présidentielle aux États-Unis, avant la première victoire du candidat républicain.

L'expulsion de migrants «porte atteinte» à leur dignité, avait-il répété dans une lettre adressée aux évêques américains après le retour de Trump au pouvoir le 20 janvier. François demandait à Trump de «cesser le harcèlement des migrants», se souvient le Vénézuélien Ericxon Serrano, 35 ans, rencontré à des milliers de kilomètres au sud de Ciudad Juárez, au Honduras.

C'était «une personne merveilleuse», ajoute Ericxon Serrano à Tegucigalpa, sur le chemin du retour à Caracas avec sa femme et ses deux jeunes enfants. «Il nous a beaucoup encouragés, nous les migrants, il donnait ses mots d'encouragement à tous ceux qui quittent leur pays», assure une autre Vénézuélienne, Marisela Guerrero, 45 ans, arrivée au Chili il y a quelques mois.

Il n'a pas réussi

Le pape n'a pas réussi à stopper l'offensive de Trump, qui a réduit drastiquement le nombre de candidats à l'exil par la frontière de 3100 km entre le Mexique et les Etats-Unis. Donald Trump a annoncé qu'il irait aux obsèques du pape François à Rome avec sa femme Melania:

«Nous sommes impatients d'y être!»

A Ciudad Juárez, une statue de 4,8 m de hauteur représentant le pape a été érigée en 2017 près du mur qui marque la frontière avec El Paso, le Texas et les Etats-Unis. La statue se trouve près d'un centre d'accueil pour les Mexicains rapatriés des Etats-Unis.

François était un «ange défenseur des migrants», affirme le père Francisco Calvillo, responsable du centre d'accueil Casa del Migrante (Maison du migrant) à l'époque de la visite papale. En plein deuil, ce prêtre espère que François transmettra au Saint-Père cette demande: «un pape, plus d'évêques, plus de prêtres, plus de laïcs sensibles à cette réalité» de l'immigration. (jah/afp)