Ils se sont régalés après les funérailles du pape

Le deuil n'a pas réussi à couper l'appétit de plusieurs dirigeants mondiaux, après l'enterrement de François, ce samedi, à Rome. De Joe Biden à Giorgia Meloni, voici ce que certains hauts dignitaires ont avalé une fois la cérémonie terminée.

Tristesse ou pas, les longues cérémonies, ça creuse. Surtout quand on est en Italie. Surtout quand on est à Rome. Il fallait donc plus qu'une longue procession de 6 kilomètres dans la Ville éternelle pour convaincre Joe Biden de faire l'impasse sur son lunch.

Alors que la police terminait de superviser les funérailles du souverain pontife, de la place Saint-Pierre à la basilique Santa Maria Maggiore, une poignée d'agents ont été appels à intervenir rapidement pour sécuriser un tronçon de la Via del Corso. La raison est simple: l'ancien président américain et son épouse Jill avaient jeté leur dévolu sur le restaurant «Il Falchetto» de la Via Montecatini pour leur repas de midi.

Et le couple n'a boudé son plaisir, selon le patron du restaurant dans le Corriere Roma: tagliata de tomates à la burrata en entrée et spaghettone tomate et basilic en plat pour lui, raviolis à la ricotta pour elle. Les photos disponibles sur le site de cette institution romaine donne l'eau à bouche.

Des sphaghetti all'amatriciana chez Il Falchetto. il falchetto

Des raviolis peut-être similaires à ceux qu'a savourés Jill Biden. il falchetto

Et sinon, comme client, il est comment Joe? «C'était une personne très sympathique et il a voulu saluer les gars en cuisine», assure Gerry Donato, qui a profité pour prendre une photo avec l'ancien président américain.

Joe Biden, en compagnie de sa femme Jill, de Gerry, de ses deux fils Antonio et Alessio. il falchetto

Si le mystère persiste quant à la majorité des lieux où les quelque 160 délégations internationales et 50 chefs d'Etat conviés aux funérailles sont allés se sustenter, on sait qu'au moins deux d'entre elles se sont arrêtées à l'Antica Pesa, sur la Via Garibaldi.

Le propriétaire toutefois a refusé de préciser lesquelles:

«Ils m'ont fait signer un accord de confidentialité NDA, qui m'impose un silence absolu» Francesco Panella, au Corriere Roma

On sait cependant que la cheffe du gouvernement italien, Giorgia Meloni, a pris son copain Javier Milei sous le bras pour un repas de dernière minute. Direction le restaurant de l'hôtel Intercontinental Rome Ambasciatori Palace, sur la Via Veneto.

Et si le carpaccio de bœuf wagyu aux herbes et à l'artichaut croustillant, et la soupe froide à la tomate avec burratina, font partie des mets les plus appréciés, le choix s'est porté sur la côte de bœuf grillée pour le président argentin, Giorgia Meloni lui a préféré le blanc de poulet rôti en trois cuissons. Pas de dessert – le repas s'est achevé sur un café pour elle et un thé english breakfast pour lui.

Javier Milei et Giorgia Meloni. image: x

On peut également deviner assez facilement ce qu'a avalé l'actuel président américain Donald Trump, lui qui a sauté dans son avion sitôt la cérémonie terminée. Etant donné qu'on ne trouve à bord d'Air Force One que des «cochonneries», selon les mots du Secrétaire à la santé RFK Junior, le plus probable ait qu'il ait opté pour un McDo. Ou, qui sait, soyons fous... un KFC. (mbr)