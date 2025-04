Le Vatican a publié mardi les premières images du souverain pontife dans son cercueil ouvert. Keystone

Comment le corps du pape a été préparé pour résister à la chaleur

Avant d'être inhumée samedi, la dépouille du pape François sera exposée dès ce mercredi matin à la basilique Saint-Pierre. Un expert raconte le processus d'embaumement permettant de ralentir sa décomposition.

Plus de «International»

Avant son exposition à la basilique Saint-Pierre, le corps du pape François a été préparé pour résister à la chaleur printanière de Rome, avec une procédure d'embaumement, une manucure et une touche de maquillage, ont expliqué mardi des experts.

Le souverain pontife argentin, qui a succombé lundi à 88 ans à une attaque cérébrale, doit être enterré samedi après des funérailles au Vatican auxquelles assisteront des dirigeants du monde entier et des dizaines de milliers de fidèles.

Mais auparavant, à partir de mercredi matin, le corps de François sera exposé dans la basilique Saint-Pierre pour permettre à des dizaines de milliers de fidèles de lui faire leurs adieux.

Une apparence plus sereine et naturelle du défunt

Andrea Fantozzi, fondateur de l'Institut national italien de thanatopraxie (INIT), a raconté comment le corps de François a subi un processus d'embaumement temporaire consistant en «l'injection de liquides conservateurs dans le système circulatoire, suivie de soins esthétiques du visage et des mains».

«L'objectif est de ralentir les processus naturels de décomposition»

La procédure, qui doit être effectuée dans les 36 heures suivant le décès, dure plusieurs heures, et son effet – une apparence plus sereine et naturelle du défunt – perdure jusqu'à 10 jours, souligne Fantozzi.

Le Vatican a publié mardi les premières images du souverain pontife dans son cercueil ouvert, vêtu d'une chasuble rouge, coiffé d'une mitre et un chapelet enserré dans ses mains.

Ces images proviennent d'un service célébré lundi soir dans la chapelle de la résidence Sainte-Marthe au Vatican, où François a vécu pendant ses 12 années de pontificat et où il est décédé.

Eviter des émanations de gaz

Fantozzi a refusé de confirmer s'il avait procédé à l'embaumement de François, invoquant le respect de la vie privée et les dispositions du protocole du Vatican. Le Vatican s'est refusé de son côté à tout commentaire.

Selon les médias italiens, Fantozzi avait supervisé l'embaumement du prédécesseur de François, Benoît XVI, décédé le 31 décembre 2022, près de dix ans après sa démission surprise. Sur son site web, l'INIT cite le pape Jean-Paul II, ainsi que le grand chanteur d'opéra Luciano Pavarotti, parmi les personnes embaumées par ses experts.

L'embaumement temporaire est en général utilisé pour les veillées funèbres ou les rapatriements de corps, afin d'éviter par exemple d'éventuelles émanations de gaz dues au processus de décomposition, a expliqué Fantozzi. (jzs/ats)