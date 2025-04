Le pontificat de François a duré plus de douze ans. Image: imago-images.de

Pontife à 14 ans ou tué par un melon: les drôles de papes de l’histoire

Le pontificat de François aura duré plus de douze ans. Le pape argentin, mort à l’âge de 88 ans entre dans l’histoire comme le deuxième plus vieux souverain pontife. Tour d’horizon des records de la papauté, qui a compté 266 chefs de l’Eglise catholique depuis saint Pierre.

François a été le 266ème pape légitime de l’histoire de l’Eglise catholique, bien que la liste officielle ne comporte que 263 noms: Benoît IX, au onzième siècle, a été élu… trois fois. Il figurera d’ailleurs dans ce palmarès des superlatifs, mais pour une tout autre raison.

Le plus vieux pape à la fin de son pontificat

Avec ses 88 ans, 4 mois et 4 jours, François devient le deuxième pape le plus âgé à son décès. Seul Léon XIII l’a dépassé: l'Italien s’est éteint le 20 juillet 1903, à l’âge de 93 ans, 4 mois et 18 jours.

Benoît XVI, prédécesseur immédiat de François, a vécu jusqu’à 95 ans, mais il a abdiqué neuf ans avant sa mort, à l’âge de 85 ans, 10 mois et 12 jours.

Malgré son âge avancé, Léon XIII reste aussi l’un des plus actifs: en près de 26 ans de pontificat, il a publié 87 encycliques, ces lettres adressées à l’ensemble du peuple catholique. A titre de comparaison, Jean-Paul II n’en a rédigé que quatorze, en 26 ans de règne également.

Le plus vieux pape à son élection

Le record est détenu par Clément X, élu en 1670 alors qu’il avait 79 ans, 9 mois et 16 jours. Il est mort six ans plus tard des suites d’une crise de goutte, à 86 ans – âge remarquable pour l’époque.

Deux autres papes pourraient, cependant, avoir été encore plus vieux: Célestin V, élu en 1294, était officiellement âgé d’au moins 78 ans, mais certains historiens estiment qu’il avait plutôt entre 84 et 85 ans. Même incertitude pour Célestin III, pape de 1191 à 1198, qui aurait pu avoir 90 ans lors de son élection.

Le plus long pontificat

Le règne le plus long, attesté historiquement, reste celui de Pie IX: élu le 16 juin 1846, il a dirigé l’Eglise catholique pendant 31 ans, 7 mois et 22 jours. Un pontificat qui a vu naître plusieurs tournants majeurs: la proclamation du dogme de l’Immaculée Conception, le premier concile du Vatican et la perte des Etats pontificaux au profit du royaume d’Italie.

Vient ensuite Jean-Paul II, pape du 16 octobre 1978 au 2 avril 2005, soit 26 ans, 5 mois et 17 jours.

Un seul pourrait théoriquement battre Pie IX: saint Pierre lui-même. Considéré comme le premier pape, il aurait occupé la fonction entre l’an 32 ou 33 – date de L'Evangile de Matthieu où Jésus lui confie son Eglise – et son martyre, estimé entre 64 et 67. Soit un possible pontificat de 35 ans… mais impossible à vérifier.

Le plus jeune pape à son élection

Là encore, difficile de trancher. Il s'agit probablement de Benoît IX, qui a siégé par trois fois entre 1032 et 1048. Certains textes indiquent qu’il n’avait que dix ou douze ans à son élection. Ces données sont toutefois très controversées: les chercheurs actuels estiment qu’il avait plutôt quatorze ans au moment de son premier couronnement.



Des informations plus fiables concernent Jean XII, élu pape le 16 décembre 955 à l’âge probable de seize ans – sa naissance étant datée de 939. Depuis que l’on dispose de registres précis, c’est Léon X qui détient le record moderne: élu en 1513 à 37 ans, 2 mois et 26 jours.

Le pontificat le plus court

Sans surprise: encore un cas controversé. Le pape Etienne II fut élu à l’unanimité le 26 mars 752, mais il mourut quatre jours plus tard d’une attaque cérébrale, avant toutefois d'avoir reçu l’ordination épiscopale.

Au Moyen-Age, on considérait que la consécration épiscopale était une condition indispensable pour un pontificat; Etienne II était donc exclu des listes pontificales. Au 16ᵉ siècle, ce point de vue a changé, car on considérait désormais que l'élection par le collège suffisait à légitimer un pape. Etienne II est ainsi apparu dans les listes de pontificats, jusqu'à ce que la première conception se réimpose en 1961 et que son nom en soit retiré.

Aujourd’hui, c’est Urbain VII qui détient officiellement le record du plus court pontificat: élu le 15 septembre 1590, il mourut douze jours plus tard, probablement de la malaria.

Jean-Paul Ier est le pape des temps modernes à la plus brève destinée: élu le 26 août 1978, il décède 33 jours plus tard. Aucun examen post-mortem n’a été pratiqué, ni par la famille ni par le Vatican, alimentant depuis lors toutes sortes de théories conspirationnistes.

Des morts de papes parfois étranges

Parmi les 263 papes de l’histoire, 21 sont morts en martyrs. Quatre sont décédés en exil, un autre en prison. Huit auraient succombé à des morts violentes: six ont été assassinés, deux sont morts des suites de blessures reçues lors d’émeutes.

Un pape a été écrasé par la chute d’un plafond. Deux autres ont été victimes de leur gourmandise: Paul II serait mort en 1471 après avoir ingurgité deux énormes melons, victime d’un AVC; Clément XIV, lui, aurait succombé en 1774 à une indigestion.

Et les démissions? Elles sont très rares: cinq au maximum, selon les critères retenus. Mais les historiens ne considèrent généralement qu’une seule comparable à celle, en 2013, de Benoît XVI: celle de Célestin V. Cinq mois seulement après son élection, il promulgua un décret rendant possible la renonciation au pontificat… puis se l’appliqua à lui-même.

