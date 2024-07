Wow, quel enthousiasme. watson

C'est vous qui le dites

Pour vous, les JO servent à «occuper ces feignasses de journalistes»

Vous avez un avis assez tranché sur les Jeux olympiques de Paris. C'est marrant, je vous voyais pas comme ça.

Il y a quelques jours, on vous a demandé si vous vous réjouissiez des Jeux olympiques de Paris, ou si vous vous en tamponniez le coquillard.

Eh bah dis donc. Les JO vous donnent carrément des palpitations d'angoisse.

Allez, ça vous dit qu'on commente les résultats ensemble, avec toute la bienveillance (non) et l'objectivité (lol) dont on est capables? Yay!

Ça n'a pas (vraiment) commencé que déjà ...

Les oreilles des organisateurs doivent siffler fort avec cette première réponse sans équivoque. Vous êtes près sept lecteurs sur dix à dire tcho bonne avant même la cérémonie d'ouverture. On fait un coucou aux 11% qui FRETILLENT (calmez-vous un peu quand même).

Faire trempette dans la Seine n'intéresse que 9% d'entre vous. C'est peu quand on sait que ça a coûté des milliards pour la nettoyer...

Bon, la parade Disney sur la Seine pour le lancement des Jeux, ça, ça vous intéresse? Non...? Bon. Vous êtes quand même 40% à admettre qu'il est éventuellement possible que vous y jetiez un tout petit œil. Et presque la moitié à hurler un grand non.

Vous ferez pas les malins quand Lady Gaga, Céline Dion et Aya Nakamura viendront twerker sur le bateau de Macron (ça n'arrivera pas, mais laissez-moi rêver un peu, merde).

Les Jeux olympiques, Paris , on en pense quoi?

C'est pas faute d'avoir utilisé des termes tels que «dépassement de soi», «respect» et «belle fête» pour montrer qu'on est pas qu'une bande de haters ici. Oopsie! Vous êtes 51% à voir les JO comme l'incarnation du mal. Et je salue personnellement chaque personne qui a cliqué sur la réponse «un truc qui occupe les journalistes, ces grosses feignasses», hihi. <3

A propos de la «ville de l'amour», vous êtes 55% à rétorquer que «ça sent le pipi». Permettez-moi juste de souligner qu'à l'automne, Paris, avec les arbres orange, c'est vraiment pire chou. (Il faut y aller avant que les feuilles ne soient toutes tombées, sinon c'est glauque. Dans ce cas, attendez la période de Noël.)

Et vous ne serez vraiiiiment pas nombreux à y aller pour voir une compétition. Les 2% qui iront braver les Parisiens (sont-ils plus râleurs que nous? J'ai un doute, d'un coup, hihi), force et honneur à vous! Perso, je serais bien allée voir Alcaraz et Nadal, si quelqu'un veut m'offrir ses billets (et ses tickets de métro).

Et la proximité avec la ville hôte? Oui, moins de 600 bornes entre Lausanne et Paris, ça se fait en quelques heures, comparé aux JO de Tokyo en 2020. Mais là encore, ça ne vous fait ni chaud, ni froid. Enfin si, un peu froid.

Et bravo à ceux qui aiment les citations de Chirac, un homme de punchlines.

Bon, parlons chiffons et literie

La tenue des athlètes suisses ne vous a semble-t-il pas totalement emballés. Soulignons les 9% qui la trouvent MONSTRE CHOU, mais ils font un peu pâle figure à côté des 58% de OK. Les gens hyper théâtraux qui clament avoir fait un AVC en les voyant, je vous aime bien, vous êtes marrants.

Bon, sur notre Kevin Germanier national, j'ai vraaaaiment tenté de vous titiller la fibre helvétique. Entre les 10% de gens ultra enthousiastes et la moitié de «mouiii pourquoi pas», on peut dire que c'est une victoire, quand même?

Et les lits du village olympique, alors? Cette fois, les haters (c'est pas une insulte, c'est un constat, calmez-vous) sont minoritaires. Pour 6% d'entre vous, les JO sont précurseurs avec ce lit en carton, mais vous êtes 53% à avoir du mal à compatir. Bande de vilains. <3

Les JO, à quoi ça sert? On salue chaleureusement les 25% qui passent leur été devant la télé. Allez jouer dehors un peu quand même, éteignez-moi cette télé, et aérez-moi le salon, ça commence à sentir le fauve le renfermé ici.

Au final, les Jeux, ça va être super! Allez la Suiiiiiisse! Non? Bon. Vous êtes quand même 31% à vous réjouir qu'on vous raconte plein de jolies histoires en marge des compétitions sportives. Et promis, les 45% à vous en tamponner le coquillard, si un requin finit dans la Seine, on vous enverra un joli push. 🦈🦈

Merci encore d'avoir participé à ce sondage pas du tout orienté!



A très vite avec PLEIN D'ARTICLES SUR LES JO DE PARIS, HAHAHAHA!



Pardon, bisous.​

