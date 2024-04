Il a fallu cinq heures au jury pour départager quelque 173 baguettes concurrentes. watson/getty

Voici où déguster la meilleure baguette de Paris

La 31e édition du «Grand prix de la baguette de Paris» a décerné sa grande gagnante ce jeudi, à l'issue de cinq heures de dégustation pour différencier les dizaines et les dizaines de baguettes présentées. Voici les élues.

Je ne sais pas si vous, mais personnellement, j'aurais adoré devenir «goûteuse de baguette» et me shooter au gluten le temps d'un après-midi. Hélas, il fallait être un authentique Parisien pour faire partie des six heureux quidams tirés au sort, afin de désigner la «meilleure baguette de Paris» 2024. Une petite équipe d'amateurs complétée par des élus locaux et des professionnels des métiers de bouche, sous l'égide du noble Syndicat des Boulangers-Pâtissiers du Grand Paris, organisateur de la compétition depuis 31 ans.

Des critères très précis

C'est ce 25 avril que tout ce petit monde s'est réuni pour venir à bout de la délicate mission: déterminer la meilleure baguette de la ville. Un choix complexe s'il en est. Pas moins de 173 prétendants se sont succédés jusqu'à 13 heures, jeudi, pour soumettre au jury deux baguettes de leur production.

Autant vous dire que dans la capitale de la baguette, ça ne rigole pas. Les produits, rappelle Libération, devaient répondre à des critères bien précis. Mesurer entre 50 et 55 cm de long, peser entre 250 et 270 grammes et avoir une teneur en sel d’un niveau de 16,8 grammes par kilo de farine. La cuisson, le goût, la mie, l'alvéolage et l'aspect faisaient partie des critères jugés.

Au terme d'une longue dégustation et de débats houleux, c'est finalement Xavier Netry, de la boulangerie Utopie, dans le 11e arrondissement, rue Jean-Pierre Timbaud, qui a remporté le prix de la meilleure baguette de Paris 2024.

Le boulanger de 37 ans succède à Tharshan Selvarajah du Levain des Pyrénées, dans le 20e arrondissement, un Sri-Lankais qui avait provoqué la surprise en remportant l'édition 2023.

Et voici pour le reste du classement:

Boulangerie Utopie – 20 rue Jean-Pierre Timbaud (11e) Maison Doré – 29 rue Gay-Lussac (5e) La Parisienne – 85 rue Saint-Dominique (7e) Boulangerie Rougès – 45 avenue de Saint-Ouen (17e) L’écrin gourmand – 15 avenue du Dr Arnold Netter (12e) Boulangerie AA – 63 rue du Javelot (13e) Boulangerie Paris and Co – 4 rue de la Convention (15e) Maison M – 2 avenue de la Porte Didot (14e) Aux Délices de Vaugirard – 48 rue Madame (6e) Du Pain et Vous – 63 avenue Bosquet (7e)

La baguette du président

Outre une dotation de 4000 euros, il est de tradition pour le vainqueur du concours de devenir le fournisseur de baguettes de l'Elysée pendant un an. Un job prestigieux, certes, mais aléatoire. «On ne fournit pas tout le pain. Il y a des jours où ils peuvent en commander 1000, et il y a des jours où ils peuvent en commander zéro, et d'autres 10», explique la responsable communication du Syndicat des boulangers à BFMTV. «Parce qu'ils ont quand même leur fournisseur actuel, en l'occurrence le président des boulangers de Paris, Philippe Gosselin.»

La baguette du vainqueur, Xavier Netry. instagram: @boulangerieutopie

D'autant que l'Elysée n'est pas obligé de faire du vainqueur de la meilleure baguette son fournisseur, à l'instar du boulanger, qui peut refuser le contrat. Hors de question vainqueur de l'édition précédente. Tharshan Selvarajah, lui, n'avait pas hésité une seconde. «Nous livrons toujours l'Elysée, ce qui est un grand honneur et un immense plaisir pour notre boulangerie», a glissé le gagnant 2023 à BFMTV. Cocorico! (mbr)