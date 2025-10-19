Le musée du Louvre reste fermé après un «braquage»

Un «braquage» s’est produit dimanche matin au Louvre à Paris, entraînant la fermeture exceptionnelle du musée pour la journée. Aucun blessé n’est à déplorer.

Plus de «International»

Des malfaiteurs ont dérobé dimanche matin des bijoux exposés au musée du Louvre à Paris, avant de prendre la fuite, ont indiqué la ministre de la Culture et une source proche du dossier. Le musée le plus visité au monde a été fermé pour la journée.

Les faits se sont déroulés, selon les premiers éléments de l'enquête, entre 09h30 et 09h40. Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a affirmé dimanche que les bijoux dérobés quelques heures plus tôt au musée du Louvre à Paris avaient une «valeur inestimable», une «vraie valeur patrimoniale».

Invité de France Inter/Franceinfo/Le Monde, le ministre a expliqué que les «trois ou quatre» voleurs avaient opéré en «sept minutes».

Ils se sont introduits dans le musée depuis l'extérieur en utilisant «une nacelle», qui était sur un camion, pour pénétrer dans la galerie Apollon, où ils se sont concentrés sur «deux vitrines», a précisé le ministre.

La nacelle utilisée par les voleurs Keystone

Laurent Nuñez a ajouté que les malfaiteurs étaient venus sur des scooters puissants T Max et avaient pris la fuite de la même façon.

Estimant qu'il s'agissait d'une «équipe très chevronnée», le ministre a dit son «espoir que très rapidement les auteurs soient retrouvés, ainsi que les biens dérobés».

En réponse à une question, il a estimé qu'il était «possible aussi que les auteurs soient étrangers».

Une enquête a été ouverte pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de commettre un crime, et confiée à la Brigade de répression du banditisme (BRB) de la police judiciaire parisienne, avec le soutien de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC), a indiqué le parquet de Paris à l'AFP.

«Le préjudice est en cours d'évaluation», a précisé cette source.

«Un braquage a eu lieu ce matin à l'ouverture du Musée du Louvre. Pas de blessés à déplorer. Je suis sur place aux côtés des équipes du musée et de la police. Constatations en cours» Rachida Dati

Le Louvre est le plus visité au monde avec près de neuf millions de visiteurs en 2024, dont 80% d'étrangers. (tib/ats)