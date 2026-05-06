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Hantavirus: un passager de la compagnie KLM infecté est décédé

24.07.2025, Hamburg: Ein Maschine der Fluggesellschaft KLM, die außerplanmäßig in Hamburg gelandet ist, steht auf dem Flughafen Hamburg. Wegen einer Rauchentwicklung ist das Flugzeug auf dem Weg von S ...
Un avion de la compagnie aérienne KLM en 2025.Image: DPA

Un passager de la compagnie KLM contaminé par l'hantavirus est décédé

L'homme n'a pas pu monter à bord du vol KLM reliant Johannesburg vers les Pays-Bas en raison de son état de santé. Il est mort des suites de l'infection au virus. La compagnie contacte les passagers «par précaution».
06.05.2026, 19:1206.05.2026, 21:07

La compagnie KLM a indiqué qu'un passager – qui est décédé depuis d'une infection au hantavirus – est monté «brièvement» à bord d'un vol reliant Johannesburg vers les Pays-Bas. Mais il a été débarqué avant le décollage en raison de son état de santé.

«Un ressortissant néerlandais décédé des suites d'une infection à hantavirus a brièvement voyagé à bord d'un avion KLM à Johannesburg le 25 avril 2026. Compte tenu de son état de santé, l'équipage a décidé de ne pas l'autoriser à embarquer. Le passager est malheureusement décédé à Johannesburg. KLM présente ses condoléances à sa famille.»
La compagnie KLM dans un communiqué.

Il s'agit du vol KL592 de Johannesburg à Amsterdam le 25 avril à 23h15 (heure locale). Les autorités sanitaires néerlandaises sont en train de contacter les personnes qui se trouvaient à bord de ce vol «par précaution», a indiqué KLM dans son communiqué.

Hantavirus en croisière: trois cas suspects évacués

Un avion médicalisé a atterri aux Canaries

D'autre part, un des deux avions qui avait décollé du Cap Vert lors de l'évacuation de passagers du navire de croisière touché par un foyer d'hantavirus a atterri mercredi aux Canaries. L'avion médicalisé, dont l'arrivée dans l'archipel n'avait pas été évoquée jusqu'à présent, s'est posé sur l'aéroport de Grande Canarie, au sud de Las Palmas, peu avant 17h30. (ag/ats)

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