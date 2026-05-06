Un passager de la compagnie KLM contaminé par l'hantavirus est décédé
La compagnie KLM a indiqué qu'un passager – qui est décédé depuis d'une infection au hantavirus – est monté «brièvement» à bord d'un vol reliant Johannesburg vers les Pays-Bas. Mais il a été débarqué avant le décollage en raison de son état de santé.
Il s'agit du vol KL592 de Johannesburg à Amsterdam le 25 avril à 23h15 (heure locale). Les autorités sanitaires néerlandaises sont en train de contacter les personnes qui se trouvaient à bord de ce vol «par précaution», a indiqué KLM dans son communiqué.
Un avion médicalisé a atterri aux Canaries
D'autre part, un des deux avions qui avait décollé du Cap Vert lors de l'évacuation de passagers du navire de croisière touché par un foyer d'hantavirus a atterri mercredi aux Canaries. L'avion médicalisé, dont l'arrivée dans l'archipel n'avait pas été évoquée jusqu'à présent, s'est posé sur l'aéroport de Grande Canarie, au sud de Las Palmas, peu avant 17h30. (ag/ats)