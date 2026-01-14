assez dégagé-2°
Kiefer Sutherland arrêté pour avoir agressé un chauffeur

L&#039;acteur Kiefer Sutherland a été arrêté après l&#039;agression d&#039;un chauffeur.
Kiefer SutherlandKeystone

La star de «24 heures chrono» arrêtée pour avoir agressé un chauffeur

L'acteur Kiefer Sutherland a fini en détention lundi à Los Angeles. Il doit comparaître devant un tribunal le 2 février prochain.
14.01.2026, 06:3514.01.2026, 06:35

Kiefer Sutherland, star de la série 24 heures chrono, a été arrêté lundi à Los Angeles. Il est accusé d'avoir agressé un chauffeur VTC, a annoncé la police de la ville mardi.

L'acteur canado-britannique a été interpellé dans la nuit de dimanche à lundi, peu après minuit, selon un communiqué. Les agents «ont répondu à un appel radio concernant une agression impliquant un chauffeur VTC» sur l'un des grands boulevards de la mégapole californienne, a expliqué la police.

Cette star de Game of Thrones se lâche: «Comment osez-vous?»

Ils ont ensuite établi que l'acteur de 59 ans «avait agressé physiquement le chauffeur (...) et avait proféré des menaces criminelles à son encontre», ce qui a conduit à son arrestation.

Gloire dans les années 2000

Sutherland a été libéré quelques heures plus tard, après avoir versé une caution de 50 000 dollars, selon les registres du shérif du comté de Los Angeles, qui gère les prisons de la région. Toujours selon ces données publiques, l'acteur doit comparaître devant un tribunal le 2 février pour cette affaire.

Contactés, les différents représentants de l'artiste n'ont pas immédiatement répondu. Le chauffeur VTC «n'a subi aucune blessure nécessitant des soins médicaux sur place», a précisé la police.

Quelque chose cloche à Hollywood, selon cet expert

Kiefer Sutherland est essentiellement connu pour avoir incarné Jack Bauer, l'agent antiterroriste de la série 24 heures chrono, qui a connu la gloire dans les années 2000.

Jack Bauer, 24 heures chrono
Jack BauerImage: Fox

Il a également joué le président des Etats-Unis dans la série Designated Survivor. Parmi ses films les plus connues, on compte Génération Perdue (1987), Stand By Me (1986) et Les Trois Mousquetaires (1993).

Son père, l'acteur canadien Donald Sutherland, est décédé en juin 2024. (jzs/ats)

L’article