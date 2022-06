People

Brad Pitt accuse Angelina Jolie d’«intentions malfaisantes»

Brad Pitt et Angelina Jolie sont au cœur d'une procédure de divorce qui dure depuis plusieurs années, notamment sur la garde de leurs six enfants. Au centre de leur nouvelle querelle: leur domaine viticole vendu à un oligarque russe.

Angeline Jolie et son ex-mari Brad Pitt se disputent leur domaine viticole. Image: keystone

C'est au tour du célèbre ex-couple Brad Pitt et Angeline Jolie de secouer la planète People. En effet, ce dernier a accusé Angelina Jolie d’«intentions malfaisantes» lorsqu'elle a vendu à un oligarque russe les parts qu'elle détenait de leur domaine viticole au sud de la France, relate Le Matin mercredi.

Ces accusations ont été jointes aux nouveaux documents judiciaires que l'acteur a déposés auprès d’un tribunal de Los Angeles en début d’année dans le cadre de sa plainte civile.

Des «intentions malfaisantes» selon les avocats de l'acteur

Brad Pitt est très attaché à ce domaine viticole. Et pour cause, le couple s'y était marié en 2014, avant de divorcer deux ans plus tard, et «étaient d’accord pour ne jamais vendre (…) sans le consentement de l’un ou l’autre», explique le média romand. L'acteur reproche en outre à son ex-femme d’avoir cessé «depuis longtemps» de contribuer financièrement à cette affaire lorsqu’elle a procédé à cette vente.

Selon l'AFP, les avocats de l’acteur déclarent qu'Angelina Jolie «avait des intentions malfaisantes à l’encontre de Brad Pitt» en procédant à cette transaction. Ils accusent notamment Iouri Shefler, l'oligarque russe qui a racheté les parts de l'actrice, d’avoir des «associations et des intentions nocives».

Des liens avec Poutine

Toujours selon Le Matin, Iouri Shefler «entretient des relations personnelles et professionnelles avec des individus faisant partie du cercle intime de Vladimir Poutine». Suite à l’invasion de l’Ukraine, l'oligarque avait déclaré, dans un communiqué, qu’il était «exilé de Russie» et qu’il rebaptisait sa célèbre marque de vodka, Stoli, par «solidarité avec l’Ukraine».

La plainte cite également le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, dit MBS, en tant que membre du «réseau d’associés de sinistre réputation» de Iouri Shelfer. (sia)