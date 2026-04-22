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Suède: 21 coles fermées après des menaces de fusillade

Menace de «fusillade dans une école»? 21 établissements fermés en Suède

Une vingtaine d’écoles ont été fermées à Borlänge, en Suède, après des menaces de violence, avant l’interpellation d’un suspect par la police.
22.04.2026, 16:0222.04.2026, 16:02

Une vingtaine d'établissements scolaires de Borlänge, dans le centre de la Suède, sont fermés mercredi en raison de menaces de violence mais vont rouvrir jeudi, une personne ayant été interpellée, ont indiqué les autorités.

«La police a interpellé et placé en garde à vue aujourd'hui la personne à l'origine de l'évaluation d'une menace potentielle pour le milieu scolaire. A la suite de cette intervention, la police estime que la menace n'existe plus», écrit la municipalité de Borlänge dans un communiqué.

Selon le tabloïd Aftonbladet, il s'agissait d'une menace de «fusillade dans une école», message qui avait également circulé sur les réseaux sociaux. La police n'a pas voulu commenter.

«Des menaces visant des écoles de Borlänge»

La commune avait fait part de sa décision de fermer 16 établissements scolaires publics comme une «mesure de précaution». Cinq établissements privés ont également pris la décision de fermer, selon les médias suédois.

Police security in the government quarters Rosenbad when the US and China meet for trade talks in Stockholm, Sweden on July 29, 2025. Photo: P
Un policier suédois (image d'illustration).Image: TT NEWS AGENCY

La police avait indiqué avoir reçu des informations concernant «des menaces visant des écoles de Borlänge» et a ouvert une enquête préliminaire pour «des menaces illégales graves à l'encontre d'un groupe». Le directeur des services de la commune de Borlänge, Jörgen Olsson, avait précisé avoir reçu une alerte tard mardi.

Il a relaté:

«Lundi, les élèves de Borlänge ont reçu des informations, il s'agit d'informations circulant entre élèves, qui ont suscité de l'inquiétude. Et tard dans la soirée de mardi, ces informations sont également parvenues aux employés de la commune.»

Borlänge, qui compte environ 45 000 habitants, est située à quelque 200 kilomètres au nord de Stockholm. Environ 3000 enfants sont concernés par cette décision et resteront chez eux aujourd'hui, selon la chaîne SVT.

Les attaques contre des écoles sont relativement rares en Suède.

En février 2025, un homme armé de 35 ans a tué dix personnes dans un centre de formation pour adultes à Örebro, dans la pire fusillade de masse de l'histoire de la Suède.

Le bilan de la tuerie en Suède s'élève à 10 morts en plus du tueur

Selon la police, le tueur voulait mettre fin à ses jours en raison de difficultés financières et psychologiques. (jah/ats)

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