Le Sri Lanka arrête 37 chinois soupçonnés d'escroquerie en ligne

La police sri lankaise a fort à faire actuellement face aux réseaux criminels chinois installés sur son territoire. Image: AP

Dans le cade d'une vaste opération entamée depuis plusieurs mois, le Sri Lanka a arrêté plusieurs dizaines de chinois soupçonnés de diriger un centre d'escroqueries en ligne.

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La police sri-lankaise a annoncé dimanche l'arrestation de 37 ressortissants chinois soupçonnés d'avoir dirigé à Colombo un centre d'escroqueries en ligne, dans le cadre de la répression menée par les autorités contre ce type de réseaux.

Une femme figurait parmi les suspects, âgés de 23 à 44 ans, a indiqué la police, précisant que l'opération a été menée à la suite d'un signalement. Au total, 35 tablettes, 147 téléphones et 100 cartes Sim ont été saisis. Le porte-parole précise:

«Ils étaient entrés illégalement dans le pays avec des visas touristes et travaillaient illégalement, les visas de deux d'entre-eux avaient expiré»

Ces arrestations interviennent un mois après une vaste opération au cours de laquelle 152 étrangers, en grande majorité des Chinois, ont été interpellés à Chilaw, une ville côtière située au nord de Colombo. Ils étaient soupçonnés de se livrer à des escroqueries en ligne depuis un hôtel. En mars, les services de l'immigration avaient interpellé 135 hommes et femmes de nationalité chinoise suspectés d'être à la tête d'un réseau similaire.

Une étroite collaboration

Après ces opérations, l'ambassade de Chine à Colombo avait affirmé travailler en étroite collaboration avec les autorités locales afin d'empêcher leurs ressortissants de se livrer à de telles activités illégales au Sri Lanka.

Les infrastructures de télécommunications performantes de cette île d'Asie du Sud, sa situation géographique et sa politique de visas relativement souple en font un terrain propice à ce type d'activités, selon l'ambassade. (btr/ats)