Deux corps récupérés après une éruption volcanique en Indonésie

Les secouristes indonésiens ont pu récupérer les corps des randonneurs décédés dans l'éruption du volcan Dukono. Keystone

Le corps des deux derniers randonneurs décédés dans l'éruption du volcan Dukono, en Indonésie, ont pu être récupérés. Les 17 personnes qui les accompagnaient sont saines et sauves.

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Les secouristes indonésiens ont récupéré dimanche les deux derniers corps des trois randonneurs qui ont péri lors de l'éruption du volcan Dukono, dans l'est de l'Indonésie, ont annoncé les autorités. Le mont Dukono, situé sur l'île d'Halmahera aux Moluques, est entré en éruption vendredi, tuant deux ressortissants de Singapour et une Indonésienne.

Les victimes faisaient partie d'un groupe de 20 personnes accompagné par un guide. Les deux corps ont été récupérés à proximité du lieu où la randonneuse indonésienne avait été récupérée samedi. Les 17 autres alpinistes, dont sept Singapouriens, ont été évacués sains et saufs et les opérations de recherche sont désormais officiellement terminées.

A proximité du cratère

L'évacuation des corps a été compliquée par le fait qu'ils étaient «ensevelis sous des matériaux volcaniques d'une épaisseur considérable», a expliqué le porte-parole de l'Agence nationale de gestion des catastrophes, Abdul Muhari.

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Selon lui, les corps des deux Singapouriens se trouvaient à quelque 20 à 30 mètres du bord du cratère. Les corps ont été transportés à l'hôpital pour y être identifiés, avant d'être remis aux familles.

Le volcan est à nouveau entré en éruption à plusieurs reprises samedi, projetant une colonne de cendres d'environ trois kilomètres de haut, selon le Centre national de volcanologie et d'atténuation des risques géologiques (PVMBG). Les randonneurs ont ignoré les panneaux d'avertissement installés à l'entrée du sentier, a indiqué vendredi Erlichson Pasaribu, chef de la police locale. (btr/ats)