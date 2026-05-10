Roberto Sanchez défend les résultats de la présidentielle au Pérou
Le candidat de gauche à l'élection présidentielle du Pérou, Roberto Sanchez, a appelé samedi ses électeurs à défendre les résultats qui le font accéder selon lui au second tour, mais n'ont pas encore été publiés près d'un mois après le vote.
La veille, son rival dans l'accession au second tour, l'ultraconservateur Rafael Lopez Aliaga, a dénoncé un «coup d'Etat contre la démocratie» et «menacé de ne pas reconnaître» les résultats du premier tour.
Un dépouillement qui s'éternise
Avec 99,48% des bulletins dépouillés, Roberto Sanchez (12%) et Rafael Lopez Aliaga (11,9%) se disputent voix par voix l'accès au second tour pour affronter la candidate de droite Keiko Fujimori (17,1%), au fil d'un dépouillement qui s'éternise et teinté d'accusations d'irrégularités depuis le vote du 12 avril.
Samedi, l'écart entre les deux candidats s'est réduit à 14 800 voix en faveur de Roberto Sanchez, et il restait environ 100 000 bulletins à dépouiller. «Le peuple a désigné ceux qui participeront au second tour!», a tranché le candidat de la gauche radicale lors d'un rassemblement dans un quartier de l'est de Lima. Il a ajouté:
Pas de résultats avant le 15 mai
Le Jury national des élections a estimé que les résultats définitifs ne seraient pas connus avant le 15 mai. Le second tour est prévu le 7 juin. Rafael Lopez Aliaga a menacé devant la presse internationale:
Lors du premier tour, des retards dans l'acheminement du matériel électoral ont notamment empêché plus de 50 000 électeurs de voter, contraignant les autorités à prolonger le vote d'une journée. La mission d'observation de l'Union européenne a évoqué de «graves défaillances», mais a affirmé n'avoir relevé «aucune preuve objective» de fraude. (btr/ats)