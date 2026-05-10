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Pérou: Roberto Sanchez défend le processus électoral

Roberto Sanchez défend les résultats de la présidentielle au Pérou

epa12944848 Peruvian presidential candidate Roberto Sanchez of the left-wing party Juntos por el Peru speaks during a political rally in Huaycan, Peru, 09 May 2026. The presidential runoff election is ...
Roberto Sanchez a lancé la campagne pour le deuxième tour des élections au Pérou alors que les résultats du premier tour tardent à être officialisés.Keystone
Roberto Sanchez, candidat de gauche à l'élection présidentielle au Pérou, a appelé les électeurs à reconnaître la validité du processus électoral, dont les résultats n'ont pas été publiés un mois après le scrutin.
10.05.2026, 15:4210.05.2026, 15:42

Le candidat de gauche à l'élection présidentielle du Pérou, Roberto Sanchez, a appelé samedi ses électeurs à défendre les résultats qui le font accéder selon lui au second tour, mais n'ont pas encore été publiés près d'un mois après le vote.

La veille, son rival dans l'accession au second tour, l'ultraconservateur Rafael Lopez Aliaga, a dénoncé un «coup d'Etat contre la démocratie» et «menacé de ne pas reconnaître» les résultats du premier tour.

Un dépouillement qui s'éternise

Avec 99,48% des bulletins dépouillés, Roberto Sanchez (12%) et Rafael Lopez Aliaga (11,9%) se disputent voix par voix l'accès au second tour pour affronter la candidate de droite Keiko Fujimori (17,1%), au fil d'un dépouillement qui s'éternise et teinté d'accusations d'irrégularités depuis le vote du 12 avril.

A propos des élections au Pérou 👇

Les résultats de la présidentielle au Pérou vont être examinés

Samedi, l'écart entre les deux candidats s'est réduit à 14 800 voix en faveur de Roberto Sanchez, et il restait environ 100 000 bulletins à dépouiller. «Le peuple a désigné ceux qui participeront au second tour!», a tranché le candidat de la gauche radicale lors d'un rassemblement dans un quartier de l'est de Lima. Il a ajouté:

«J'appelle à la défense du vote populaire, nous exigeons le respect du vote populaire»

Pas de résultats avant le 15 mai

Le Jury national des élections a estimé que les résultats définitifs ne seraient pas connus avant le 15 mai. Le second tour est prévu le 7 juin. Rafael Lopez Aliaga a menacé devant la presse internationale:

«Nous n'allons pas reconnaître ces résultats si la situation continue ainsi. Ce sera un gouvernement illégitime, frauduleux, imposé par une dictature»

Lors du premier tour, des retards dans l'acheminement du matériel électoral ont notamment empêché plus de 50 000 électeurs de voter, contraignant les autorités à prolonger le vote d'une journée. La mission d'observation de l'Union européenne a évoqué de «graves défaillances», mais a affirmé n'avoir relevé «aucune preuve objective» de fraude. (btr/ats)

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