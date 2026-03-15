Dimanche, Jordan Bardella s'est rapidement félicité des résultats. Keystone

Elections municipales en France: le RN et LFI se félicitent des résultats

Après l'annonce des premiers résultats, les partis d'extrême gauche et d'extrême droite ont tous deux remportés des victoires symboliques.

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On votait dans toute la France, dimanche, pour élire les maires des villes du pays.

«Plusieurs maires sortants» du Rassemblement national ont été «réélus dès le premier tour» des municipales dimanche, a annoncé Jordan Bardella depuis Beaucaire (Gard) où son candidat Nelson Chaudon l'a selon lui emporté «avec près de 60% des voix».

Dans les autres villes, «lorsque nous sommes qualifiés pour le second tour, nous nous maintiendrons», a affirmé le président du Rassemblement national, tout en assurant que «partout où le contexte local le permet» le parti à la flamme «tend la main aux listes de droite sincères, aux listes indépendantes et à tous ceux qui refusent à la fois le désordre de l'extrême gauche et la dilution dans le macronisme».

L'extrême gauche également satisfaite

La responsable des Écologistes Marine Tondelier a pour sa part appelé à «éliminer la droite et l'extrême droite» au second tour. «Au premier tour on choisit, au deuxième tour on élimine (..) Et je sais qui éliminer au deuxième tour, c'est la droite et l'extrême droite», a-t-elle dit sur TF1.

Le coordinateur de La France insoumise Manuel Bompard a salué dimanche soir la «progression remarquable» de sa formation aux municipales, après les bons scores de LFI au premier tour dans des villes comme Roubaix, Lille ou Limoges.

«La victoire est à la portée de mains dans de nombreuses communes»

a assuré devant la presse le coordinateur de LFI, qui a de nouveau «tendu la main» aux autres listes de gauche «partout où la droite et l'extrême droite menacent», alors que le PS se montre peu enclin à l'idée d'alliances avec les Insoumis au second tour.

La droite «fait mieux que résister» a affirmé le président des Républicains et ancien ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, dénonçant «la culture de l'excuse de la gauche». Il appelle au «grand rassemblement des électeurs de droite» pour «battre la gauche et le Rassemblement National». «Pas de dispersion, ni de division», a-t-il encore conclu. (ats/afp)