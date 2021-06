League of Legends en animé sur Netflix, la bande-annonce est folle!

Vous l'attendiez, le moment tant attendu est arrivé. La série animée «Arcane» adaptée de l'un des jeux les plus populaires, «League of Legends», arrive sur Netflix. La bande-annonce vient de sortir et présage un scénario dingue.

Gameurs et gameuses, la petite merveille se concrétise. Il y a quelques jours, Netflix annonçait l'adaptation du jeu «League of Legends» (LoL, pour les intimes) en série animée. Intitulée «Arcane», l'émission tant attendue arrive en automne 2021. Lundi, le service de streaming a publié un extrait de la bande-annonce. Et nous, on s'en est toujours pas remis.

Pour l’instant, peu de détails ont été fournis sur le scénario de la série animée. Selon le communiqué, elle se concentrera sur …