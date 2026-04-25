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Starmer s'engage à interdire les Gardiens de la révolution iraniens

Starmer s'engage à interdire les Gardiens de la révolution iraniens

Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a annoncé son intention de présenter un projet de loi pour interdire les Gardiens de la révolution iraniens, après leur désignation par l'UE comme organisation terroriste.
25.04.2026, 08:1225.04.2026, 08:12
Britain&#039;s Prime Minister Keir Starmer speaks as he visits Kenton United Synagogue, which was recently the target of an attempted arson, in the Kenton district of London, Thursday, April 23, 2026. ...
Le Premier ministre britannique Keir Starmer.Keystone

Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, s'est engagé à présenter dans les prochaines semaines un projet de loi destiné à «interdire» les Gardiens de la révolution iraniens, selon des informations de presse parues vendredi.

Le chef du gouvernement a fait ces déclarations au Jewish Chronicle, un journal de la communauté juive qui a son siège à Londres, au cours d'une visite, jeudi, dans une synagogue londonienne qui avait été la cible d'un incendie criminel, il y a près d'une semaine.

«Concernant plus généralement les acteurs étatiques malveillants et notamment leur interdiction, nous avons besoin d'une législation pour prendre les mesures nécessaires et c'est ce projet de loi que nous présenterons dès que possible.»
Starmer

Starmer, interrogé sur la possibilité d'interdire les Gardiens de la révolution.

Il n'a pas précisé ce que cette «interdiction» signifiait concrètement.

«La prochaine session (parlementaire) commencera dans quelques semaines et nous présenterons ce projet de loi»

Cet engagement intervient après que l'Union européenne a décidé, en janvier, de qualifier le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) d'«organisation terroriste» en raison de la répression sanglante des manifestations qui se sont produites en Iran.

«Il faudra beaucoup de temps avant que l'Iran ne fasse des concessions»

Les habitants juifs du nord-ouest de Londres restent en état d'alerte maximale après une vague d'incendies criminels ayant visé des synagogues et des lieux communautaires, qui a débuté après les premières frappes américano-israéliennes dans l'actuelle guerre contre l'Iran le 28 février.

Starmer s'est dit «de plus en plus préoccupé» du recours à des intermédiaires par des pays pour des activités criminelles au Royaume-Uni.

Le Corps des Gardiens de la révolution islamique, qui est le bras idéologique de l'armée iranienne, a été créé après la révolution de 1979 avec pour mission de protéger le pouvoir clérical.

Les Gardiens contrôlent ou possèdent des entreprises dans tous les secteurs de l'économie iranienne, y compris dans des secteurs stratégiques majeurs. (dal/ats/afp)

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