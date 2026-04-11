Les discussion entre JD Vance et Mohammad Bagher Ghalibaf ont démarré samedi à Islamabad.

Voici le prix (surprenant) d'une chambre dans l'hôtel des négociations

Le Pakistan s’active pour rapprocher Washington et Téhéran. Les discussions se tiennent au Serena Islamabad, un hôtel cinq étoiles de la capitale pakistanaise.

Mauritius Kloft / t-online

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Avant les négociations de paix entre les États-Unis et l’Iran, le premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a mené des entretiens préparatoires séparés avec les deux délégations.

Selon le gouvernement pakistanais, le médiateur a rencontré le vice-président américain JD Vance ainsi que le président du Parlement iranien Muhammad Bagher Ghalibaf.

Le déroulement précis des échanges n’a toujours pas été rendu public. D’après la chaîne arabe Al Jazeera, Shehbaz Sharif tente d’obtenir des discussions directes entre les deux camps avec la participation du Pakistan. Si les négociations venaient à se ternir de façon indirecte, les deux délégations prendraient place dans des salles distinctes et des intermédiaires feraient passer les messages entre les deux parties.

Selon plusieurs médias concordants, les pourparlers se tiennent au Serena Islamabad. L’établissement figure parmi les hôtels les plus connus de la capitale pakistanaise. Sa situation, sa taille et son dispositif de sécurité en font un lieu tout indiqué pour des rencontres de haut niveau.

Le Serena se présente lui-même comme un membre des Leading Hotels of the World. D’après son site internet, une nuit en Deluxe Room avec lit king size est proposée à partir de 143 dollars, soit l'équivalent de 113 francs.

L’hôtel se trouve au centre d’Islamabad, non loin des principaux quartiers gouvernementaux et diplomatiques. Rien que cet emplacement en fait un cadre adapté à des rencontres politiques où le contrôle des accès et la discrétion jouent un rôle central. Selon l’agence de presse AP, le dispositif de sécurité a d’ailleurs été visiblement renforcé dans les environs à l’approche des discussions.

336 chambres et plusieurs salles de conférence

La taille du bâtiment correspond elle aussi à ce type d’événement. Selon l’hôtel, le Serena dispose de 336 chambres et de 52 suites. On y trouve également plusieurs espaces de conférence et de réception.

L’établissement vante explicitement ces salles pour des réunions de toutes tailles. Il met en avant des configurations flexibles, des équipes dédiées, des équipements modernes de vidéo et de présentation, ainsi que des espaces adaptés aussi bien à de petits cercles confidentiels qu’à de plus grandes réceptions.

À l’extérieur, l’hôtel cultive une image luxueuse et traditionnelle. Ses exploitants vantent une architecture inspirée du style mauresque, des terrasses ouvertes, des pavillons et des éléments d’ameublement réalisés à la main.

Une journée de négociations

Outre JD Vance, la délégation américaine comprend aussi l’émissaire spécial Steve Witkoff et Jared Kushner, le gendre du président américain Donald Trump. La délégation iranienne est conduite par le président du Parlement Mohammed Bagher Ghalibaf. Le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghtschi en fait également partie.

La télévision d’État iranienne Irib a indiqué que les discussions entre les Iraniens et les Américains étaient prévues dans l’après-midi de samedi, heure locale. Selon des sources iraniennes, les négociations ne doivent durer qu’une journée.

Irib a également cité le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghtschi. Ce dernier a déclaré que l’Iran abordait ces discussions avec un «manque total de confiance» et qu’il se battrait de toutes ses forces pour défendre les intérêts et les droits de la nation iranienne.

La télévision d’État a précisé se fonder sur un entretien téléphonique entre Abbas Araghtschi et le ministre allemand des Affaires étrangères Johann Wadephul, qui a eu lieu jeudi.

Les États-Unis et Israël ont lancé des attaques contre l’Iran à la fin du mois de février. Après cinq semaines de guerre, les parties se sont accordées mardi sur une trêve de deux semaines. Durant cette période, une solution de paix durable doit être négociée sous médiation pakistanaise.

Traduit de l'allemand par Joel Espi