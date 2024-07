Poutine brûle ses milliards

L'économie russe semble étonnamment stable malgré les énormes coûts de la guerre. En fait, selon les prévisions, elle devrait même continuer à croître. Combien de temps Poutine pourra-t-il donc encore financer sa guerre contre l'Ukraine?

Patrick Diekmann, Frederike Holewik / t-online

A première vue, l'économie russe semble stable - étonnamment stable. Le pays est en guerre depuis son attaque contre l'Ukraine il y a plus de deux ans, mais la production d'armes fait tourner l'industrie, les matières premières sont vendues à l'Inde et à la Chine au lieu de l'UE et les magasins russes ne manquent de rien malgré les sanctions. La Russie sort-elle donc gagnante de la guerre, du moins économiquement?

Ce n'est pas aussi simple que cela. Car les apparences sont trompeuses.

Les prévisions annoncent une croissance russe

Jetons d'abord un coup d'œil sur les chiffres. L'économie russe est en pleine croissance et cela va continuer pour le moment. Dans sa mise à jour estivale, le Fonds monétaire international (FMI) prévoit une augmentation de 1,5% pour l'année prochaine.

La croissance s'en trouve toutefois nettement ralentie. Auparavant, l'organisation tablait sur 1,8%. Pour l'année en cours, il s'agit même de 3,2%. A titre de comparaison, le FMI prévoit une croissance de 1,3% pour l'Allemagne l'année prochaine.

Les experts s'attendent toutefois à ce que cette croissance ne soit pas durable, car c'est surtout l'industrie qui se développe grâce à la production d'armes. Les produits qui y sont fabriqués n'ont souvent qu'une courte durée de vie en temps de guerre et ne créent donc aucune contre-valeur. A cela s'ajoute la grande dépendance de l'économie russe aux revenus du commerce des matières premières. Melinda Fremerey, économiste à l'Institut de l'économie allemande à Cologne (IW), parle de la «malédiction des matières premières».

Le commerce russe de matières premières a été adapté

Ces dernières années, le pétrole et le gaz ont représenté plus de 40% des revenus totaux du budget de l'Etat russe, selon Fremerey.

«Des cinq plus grands exportateurs mondiaux de ces combustibles, la Russie était, avant la guerre, le deuxième pays le plus dépendant des pays acheteurs - plus de la moitié était dirigée vers l'UE, malgré tous les plans locaux visant à miser sur plus d'énergie verte.» Melinda Fremerey

Après le début de la guerre, la Russie a décrété un arrêt des livraisons de gaz à l'Allemagne. Quelques mois plus tard, l'UE décidait d'un embargo sur le pétrole.

Mais la Russie a trouvé - du moins en partie - de nouveaux gros clients en Chine et en Inde. Selon l'agence de presse russe Interfax, la Russie a ainsi exporté l'an dernier 90 millions de tonnes de pétrole vers l'Inde, soit deux fois plus qu'en 2022. L'Inde représentait ainsi environ 40% des ventes de pétrole russes, la Chine représentant 45 à 50% supplémentaires.

La situation est toutefois différente pour le gaz. Là aussi, la Russie espérait pouvoir passer rapidement à d'autres clients, mais il lui faut pour cela des voies d'approvisionnement appropriées. Et alors qu'il existe plusieurs grands gazoducs vers l'Europe, la ligne prévue vers la Chine via la Mongolie est encore en construction. Le volume des exportations a donc nettement baissé. En 2021, la Russie livrait encore 240 milliards de mètres cubes de gaz, en 2023, ce chiffre n'était plus que de 138 millions de mètres cubes.

Tout cela ne signifie pas qu'il n'y a plus de sources d'énergie russes en Europe. Certains pays continuent à commercer avec la Russie, comme la Suisse ou la Hongrie. En outre, certains achètent en petites quantités du pétrole indien, qui provient très probablement de Russie et a simplement été transformé. Dans l'ensemble, la Russie a donc perdu beaucoup moins de recettes que ce que de nombreux politiciens de l'UE avaient d'abord prévu en raison des sanctions.

Les coûts de la guerre augmentent considérablement

Les recettes et les prévisions de croissance sont toutefois contrebalancées par les coûts élevés de la guerre. Une chose est sûre, la guerre d'agression russe en Ukraine coûte cher à la Russie. Le Kremlin ne publie pas les chiffres exacts, mais il existe des estimations. En février 2024, le gouvernement américain estimait que les dépenses russes jusqu'à présent pouvaient atteindre 211 milliards de dollars américains. Cette somme comprend les dépenses financières directes pour l'équipement, le déploiement et le maintien des opérations militaires russes en Ukraine, a déclaré un haut fonctionnaire du ministère américain de la Défense.

Mais ce ne sont que des coûts pour les opérations en cours. La solde des soldats combattants est payée par Moscou. Les experts estiment à plus de 300 000 le nombre de militaires russes tués ou blessés. Selon des données de la chaîne britannique BBC datant d'avril, plus de 50 000 soldats russes tués ont pu être confirmés. Le nombre réel devrait toutefois être nettement supérieur.

Lorsque des soldats russes meurent en Ukraine, leurs familles reçoivent des compensations de l'Etat. Le coût total pour Moscou ne cesse donc d'augmenter.

Outre les subventions pour l'économie de guerre, la Russie doit également acheter des armes à l'étranger. Selon les données américaines, cela a coûté jusqu'à présent 10 milliards de dollars au Kremlin.

L'important, c'est qu'il s'agit uniquement des coûts pour poursuivre les opérations en Ukraine, former et payer les soldats et reproduire le matériel de guerre perdu. Jusqu'à présent, l'armée russe a mené la guerre en grande partie avec des chars et des véhicules blindés de son stock, et le pays est loin de l'état d'avant l'invasion, notamment en ce qui concerne le matériel de guerre. Ces pertes doivent encore être prises en compte, ainsi que les coûts liés à la perte de contrats d'armement.

En effet, la Russie ne peut parfois plus vendre son matériel de guerre à l'étranger, car elle en a elle-même besoin en Ukraine. Ainsi, selon les données de l'institut suédois de recherche sur la paix SIPRI, le pays était encore le deuxième exportateur d'armes au monde entre 2016 et 2020 avec 20% de part de marché. Entre 2019 et 2023, la Russie est tombée à la troisième place, avec seulement 11%. Et la chute devrait se poursuivre, car les statistiques incluent encore deux années avant l'invasion russe.

C'est le moment de faire des économies

Mais comment Poutine paie-t-il cela? Le Kremlin a bien géré ses finances au cours des dernières décennies, il a placé beaucoup d'argent issu des transactions russes sur les matières premières dans un fonds de prospérité (NWF). Ce nom est trompeur. Car ces réserves documentent plutôt les ambitions guerrières que Poutine nourrissait depuis de nombreuses années.

En revanche, le FNO n'a pas apporté de prospérité à la population russe. En 2021, au moins 19 millions de Russes (soit 13% de la population) vivaient encore sous le seuil de pauvreté dans le pays le plus riche en ressources naturelles de la planète, selon les données officielles.

Or, la guerre épuise le fonds de prospérité, surtout si les bénéfices des ventes de matières premières disparaissent. Il s'ensuit que la valeur de ces fonds a diminué. La moitié, soit environ 60 milliards de dollars américains, aurait déjà disparu, selon des informations américaines - et cette chute devrait encore s'accélérer.

En effet, lorsque les prix des matières premières ont d'abord augmenté en 2022, Gazprom a encore réalisé un bénéfice de près de 12,5 milliards d'euros cette année-là et a donc pu contribuer davantage au NWF. La situation est désormais différente: Poutine doit puiser dans ses réserves.

Combien de temps la Russie tiendra-t-elle la guerre?

Cela semble positif d'un point de vue ukrainien et occidental, mais la prudence est de mise. Car bien sûr, les responsables au Kremlin savent aussi compter et Poutine sait qu'il doit réagir. Il est considéré comme peu probable que la Russie, en tant qu'Etat, fasse faillite à cause de la guerre en Ukraine. Mais une chose est sûre, le pays pourrait devenir un Etat défaillant.

Les experts estiment qu'avec les réserves actuelles, la Russie pourra poursuivre cette invasion au moins jusqu'à la mi-2025. Bastian Giegerich, directeur général de l'International Institute for Strategic Studies (IISS), a pronostiqué dans un entretien avec Politico en février: la Russie pourra «maintenir son effort de guerre en Ukraine pendant encore deux ou trois ans».

«Mais ce faisant, elle devra sacrifier la qualité au profit de la quantité»

Il est ici surtout question de la production d'armements.

Mais ces prévisions sont tout au plus des estimations qui s'appuient sur la réalité actuelle. Bien entendu, le Kremlin prendra également des mesures pour contrer cette tendance si nécessaire. Quelques exemples:

La Russie pourrait s'endetter davantage. La guerre a contraint la politique russe à emprunter davantage, notamment auprès des banques publiques russes. Mais la dette du pays ne représente toujours qu'à peine 15% du produit intérieur brut. C'est très peu en comparaison internationale.

Poutine préparait déjà le pays à des augmentations d'impôts lors de sa conférence de presse annuelle de fin d'année. Le vice-premier ministre de l'époque et actuel ministre de la Défense, Andreï Beloussov, a déclaré en février que la Douma discutait d'une «contribution volontaire» des grandes entreprises russes. Mais on peut se demander à quel point cette contribution serait volontaire.

En fin de compte, le Kremlin tentera de réduire les dépenses publiques non militaires. Maxim Mironov, professeur à l'IE Business School de Madrid spécialisé dans la finance d'entreprise, a déclaré au Financial Times britannique: le gouvernement pourrait décider de «ne pas investir dans les infrastructures et de ne pas réparer les routes - comme dans les années 90, car les Russes sont très tolérants aux changements de leur qualité de vie».

On ne sait donc absolument pas combien de temps Poutine pourra encore mener sa guerre. Une seule chose est sûre, l'invasion de Poutine est un cauchemar financier pour la Russie, un puits sans fond. Cette guerre fait reculer le pays et sa prospérité de plusieurs années, car des fonds sont investis dans l'armée alors qu'ils sont nécessaires ailleurs. Et tout cela, Poutine ne le risque que pour des fantasmes coloniaux sur des territoires de l'Ukraine. Le décompte final ne peut pas encore être établi, mais selon les experts, il s'agira probablement de l'héritage de Poutine.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)