Pourquoi Poutine sort gagnant de son tête-à-tête avec Trump

Pour une fois, analystes russes et occidentaux convergent: l'entretien mardi entre Donald Trump et Vladimir Poutine a tourné à l'avantage du second, qui n'a fait aucune concession significative vers un scénario de cessation des hostilités en Ukraine.

Didier Lauras et Anna Smolchenko / afp

A l'issue d'une conversation de deux heures, la Maison-Blanche et le Kremlin ont accouché d'un communiqué chacun, dont les différences de termes suscitaient mercredi des commentaires unanimes.

Les deux présidents ont convenu d'un cessez-le-feu limité aux infrastructures énergétiques (centrales électriques, transformateurs, gazoducs, etc.) pour un mois, mais pas d'une trêve générale de 30 jours comme celle acceptée par Kiev le 11 mars.

Le cessez-le-feu général semble inatteignable

La Russie «pourrait penser qu'elle gagnera plus par des moyens militaires que des négociations. Néanmoins, une illusion ou un cadre de négociations doivent être préservés», explique Ekaterina Schulmann, politologue russe basée à Berlin.

«En évitant de contrarier la partie américaine, (Moscou) continue de rester dans ce monde magique de deux superpuissances. Et tout le monde attend»

De fait, chaque avancée revendiquée à Washington peut aussi être considérée comme un recul.

Concernant la trêve sur les infrastructures énergétiques, «les cibles explicitement interdites pendant le moratoire de 30 jours ne sont pas claires, compte tenu de la différence de langage» de part et d'autre, pointe l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW). Et aucun des belligérants ne s'est privé mercredi de frapper des infrastructures ennemies.

Quant au cessez-le-feu général, il semble inatteignable. «Rien ne changera sur la ligne de front», assure le CSIS, un think tank de Washington. «L'artillerie continuera de tirer, les drones de voler, les infanteries de se tirer dessus et les (soldats) de mourir».

Aucune mention de l'aide de la Corée du Nord

L'armée russe n'a aucun intérêt objectif à s'arrêter. Elle progresse lentement, mais constamment depuis des mois, grignotant du territoire à défaut d'enfoncer les lignes ukrainiennes. «La Russie va profiter de son avantage sur le champ de bataille», affirme Konstantin Kalatchev, politologue indépendant.

«Le printemps est arrivé, tout s'est asséché et c'est la période la plus propice à l'utilisation d'équipements lourds»

Même l'agenda des conversations semble valider la mainmise de Vladimir Poutine. L'ISW note qu'il a exigé l'arrêt de l'aide étrangère à l'Ukraine. Mais sans aborder celle qu'il reçoit de Corée du Nord, de Chine et d'Iran.

Et l'un des prochains dossiers pourrait être un cessez-le-feu des forces navales. Un domaine mineur du conflit, dans lequel Moscou a accumulé les pertes sans jamais obtenir le blocus maritime de la ville d'Odessa qu'il préparait au début de la guerre.

Globalement, insiste Konstantin Kalatchev, «Poutine n'a cédé aucune position (...). Et Trump fait contre mauvaise fortune bon cœur, il ne peut rien faire d'autre». C'est le cas aussi de la question territoriale, absente des communiqués officiels, même si certaines sources affirment qu'elle a été évoquée.

Trump et Poutine «se partagent le globe»

«Les objectifs minimalistes de la Russie comprennent le contrôle total des quatre provinces envahies —Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporijjia — et une Ukraine démilitarisée. Ses objectifs maximalistes restent un changement de régime en Ukraine et l'élection d'un candidat président pro-russe», résume le CSIS.

Kiev, pour sa part, veut récupérer tout son territoire, y compris la Crimée perdue en 2014. Mais plus personne n'y croit.

Le plus inquiétant, peut-être, pour Kiev et ses alliés européens, est la confirmation d'un tête-à-tête exclusif entre deux hommes soucieux de leurs seuls intérêts bilatéraux. Aux yeux de Moscou, «les deux superpuissances discutent du destin du monde et de l'avenir de l'humanité. Elles se partagent le globe», résume Ekaterina Schulmann.

«La question ukrainienne semble être discutée dans le contexte général des relations (russo-américaines) et le contexte est plus important», écrit comme en écho Fiodor Loukianov, politologue proche des cercles du pouvoir russe, dans le journal Kommersant.

Les discussions ont ainsi abordé les perspectives d'une relation apaisée pour la coopération économique bilatérale. Un véritable mantra pour le président américain. Et le CSIS de relever:

«C'est l'économie telle que Trump la conçoit habituellement»

Reste que ce dernier a promis de restaurer la paix rapidement en Ukraine. Et peu d'observateurs l'imaginent y parvenir. «Nous devons admettre que le conflit durera des décennies, au minimum pendant des années», assure l'analyste russe Tatiana Stanovaya, installées en France.

«Il n'y aura pas de cessez-le-feu complet sans satisfaire les conditions de Poutine»

Conclusion lapidaire, sur X, de l'ex-président Dmitri Medvedev, actuel numéro deux du Conseil de sécurité russe: «il n'y a que la Russie et l'Amérique dans la salle à manger. Au menu: des amuse-bouches légers - choux de Bruxelles, fish and chips britanniques et coq de Paris. Le plat principal est une côtelette à la Kiev. Bon appétit!».