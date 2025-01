Le prince de 40 ans a obtenu des aveux historiques de la part du groupe de tabloïds, NGN. imago/watson

Le prince Harry a échappé au bain de sang

Bien que prêt à en découvre avec le groupe médiatique du milliardaire Rupert Murdoch, News Group Newspapers (NGN), le prince a renoncé à son procès en échange d'excuses historiques et de «réparations substantielles».

L'annonce a fait l'effet d'une bombe, ce mercredi matin, devant la Haute Cour de Londres. Alors qu'un procès long et douloureux s'annonçait pour le prince exilé contre le groupe de tabloïds NGN, pour l'avoir espionné illégalement pendant des décennies, des négociations de dernière minute ont permis d'aboutir à un accord. C'est l'avocat principal de Harry, David Sherborne, qui a fait part de la nouvelle à la surprise générale.

«J'ai le plaisir d'annoncer à la Cour que les parties sont parvenues à un accord» L'avocat du prince mercredi matin devant la Haute Cour de Londres

David Sherborne face à la presse ce mercredi. Image: www.imago-images.de

Ainsi, le groupe News Group Newspapers (NGN), propriété du magnat des médias de 93 ans Rupert Murdoch, a présenté des excuses historiques au duc de Sussex pour «le piratage téléphonique, la surveillance et le mauvais usage d'informations privées de la part de journalistes et de détectives privés». En outre, l'éditeur s'engage à lui verser des «réparations substantielles».

Dégainer le porte-monnaie. Une démarche «typique» de Rupert Murdoch et de ses journaux, qui ont déjà fait face à de multiples accusations de piratage téléphonique ces dernières années. Plus de 1300 autres plaintes ont été réglées de la sorte, précise AP News. Mais de tous les cas intentés contre l'éditeur, celui d'Harry était le plus plus proche d'un procès. Manqué.

Un règlement âprement discuté

Cette décision n'a manifestement pas été facile à prendre pour le prince, qui a fait de sa croisade judiciaire contre plusieurs éditeurs de tabloïds britanniques une affaire personnelle. Alors que l'audience était sur le point de commencer, mardi matin, son avocat David Sherborne a réclamé une première pause d'une heure. Puis une seconde. Suivi, un peu plus tard dans l'après-midi, d'un troisième délai de deux heures. Il devenait alors évident qu'un règlement était en préparation.

Si ces reports à répétition n'ont pas manqué d'agacer le juge en charge de l'affaire, Timothy Fancourt, ce dernier a fini par céder aux supplications des deux camps et ajourner l'ouverture du procès à ce mercredi matin, leur accordant ainsi le temps nécessaire pour négocier.

Le résultat des discussions a été annoncé en lieu et place de l'ouverture procès. Outre des «intérêts substantiels», non précisés, NGN a fini par présenter ses excuses pour le piratage téléphonique et l'impact de ses méthodes sur Harry, ses amis et ses relations, ainsi que sur la vie privée de sa défunte mère, Diana, princesse de Galles.

NGN présente des excuses complètes et sans équivoque au duc de Sussex pour la grave intrusion du Sun entre 1996 et 2011 dans sa vie privée, y compris des incidents d'activités illégales menées par des enquêteurs privés travaillant pour le Sun.



(...)



NGN présente également ses excuses au duc pour l'impact qu'a eu sur lui la couverture médiatique extensive et la grave intrusion dans sa vie privée ainsi que dans la vie privée de Diana, princesse de Galles, sa défunte mère, en particulier pendant ses jeunes années.

Un extrait du communiqué, publié par NGN.

Une véritable victoire pour Harry car, si le groupe s'était excusé auprès des victimes du piratage téléphonique du News of the World, un autre tabloïd du groupe fermé dans la foulée du scandale en 2011, il n'avait encore jamais admis aucune des accusations pour The Sun - ce qui rend cet aveu et ces excuses d'autant plus historiques.



Cet arrangement épargne surtout au prince, exilé aux Etats-Unis avec sa famille depuis cinq ans, une énorme prise de risques financière - voire «la destruction», selon les termes d'un avocat dans le média américain Puck, en décembre dernier. En vertu du droit anglais, Harry aurait en effet été tenu de payer les frais de justice des deux parties – qui s'élèvent déjà à plusieurs millions de dollars – en cas de défaite ou de non-règlement.

Quant au groupe NGN, il se voit ainsi épargné par des semaines de témoignages accablants et potentiellement très préjudiciables sur les écoutes téléphoniques et autres méthodes illégales employées par ses journalistes pour dénicher des informations. Alors que ce procès devait déterminer si de hauts responsables savaient ce qui se passait et s'ils avaient caché, voire détruit des preuves, ces allégations ne seront sans doute jamais vérifiées.

Pour ce qui est de la croisade judiciaire du prince, elle est encore loin d'être terminée. Un troisième procès, cette fois-ci contre l'éditeur du Daily Mail, est d'ores et déjà prévu pour l'année prochaine.